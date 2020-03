Mirá qué necesitás para poder trabajar mejor desde tu casa

Lo primero es tener de una conexión estable a internet. Si hay muchos aparatos conectados a la red WiFi (es importante optimizarla) de tu domicilio y se nota cierta lentitud en la respuesta de tu computadora, desconectá los dispositivos de la red. También puede ser útil conectar mediante cable ethernet al módem el ordenador con el que trabajás. Eso va a generar una conexión más fluida.

Hay que asegurarse de que todos los equipos que vayamos a usar, funcionen bien. De lo contrario, habrá que llevarlo a un servicio técnico para que se realice una copia de los datos y se instale desde cero el sistema operativo. La opción es hacerlo nosotros mismos siguiendo las instrucciones que Microsoft proporciona para Windows y Apple para MacOS.

El siguiente paso es usar solo las aplicaciones que vayamos a utilizar todos los días. No hay que no tener demasiados íconos ni archivos en el escritorio, ya que hace lento el funcionamiento de la computadora o el teléfono.

Te va a ayudar mucho utilizar un monitor y no trabajar con una pequeña pantalla de un celular. Eso mejora mucho la comodidad, además de evitar problemas en la postura corporal, un mal de la época, acostumbrados a estar todo el día con la cabeza gacha observando nuestros teléfonos. También usar un mouse y un teclado independiente si trabajamos con un ordenador portátil.

Herramientas importantes

G Suite de Google es una de las herramientas más populares para trabajar desde tu casa, de las más usadas en todo el mundo. Las herramientas gratuitas que podemos utilizar de Google, como Documentos o Presentaciones, pueden ser suficientes para pequeñas empresas o profesionales: G Suite ofrece servicios más avanzados. Es por eso, teniendo en cuenta los cambios de hábitos por la pandemia de coronavirus en el planeta, que Google está ampliando de forma gratuita las herramientas de G Suite y G Suite for Education con las opciones de G Suite Enterprise y G Suite Education Enterprise. ¿La clave? Permiten videoconferencias masivas con cientos de personas.

Las herramientas más importantes para hacer el trabajo desde casa de G Suite son una versión de Hangouts Chat, mensajería segura para equipos, y Hangouts Meet, que permite llamadas de voz y videoconferencias con hasta 100 participantes. Existen diferentes opciones de G Suite con precios variables según el tamaño del equipo o del negocio.

Slack es una solución para rebajar el uso del correo electrónico. Aunque es algo más complejo aprender a usarla, es una herramienta de chat para equipos de trabajo que permite intercambiar con eficacia toda clase de archivos. Incluso los que se encuentran en la nube. Slack también hace hincapié en la privacidad y la seguridad de los datos.

Microsoft Office 365 es otra de las herramientas más usadas a nivel mundial para llevar adelante el teletrabajo.

Microsoft Teams permite realizar conferencias a distancia incluso con personas que no usan Office. Tiene una gran cantidad de almacenamiento en la nube con One Drive, pudiendo tener carpetas de acceso personal que no pueden ver otros miembros del equipo. Ojo: hay que saber elegir con cuidado la versión de Office para poder trabajar a distancia de la mejor manera.

Telegram permite trabajar en grupo con el envío de archivos con un peso mucho mayor que el de WhatsApp. Se pueden compartir archivos que pesen hasta 1,5 gigas. Además existe la posibilidad de que podamos acceder a nuestros archivos desde cualquier dispositivo. Puede usarse en ordenadores y tablets sin necesidad de que el teléfono esté conectado y permite crear grupos de ¡hasta 200.000 miembros! No apto para distraerse.

