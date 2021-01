Mirá por qué Pepe Mujica criticó al presidente de Uruguay

“El gobierno procedió bien de entrada y tuvo además suerte. Pero, esa suerte también colaboró en contra porque contribuimos a bajar la guardia tanto el gobierno como nosotros como sociedad, y el enemigo era mucho más tenaz de lo que parecía, y ahora estamos en medio de un berenjenal”, opinó Pepe Mujica.

Asimismo, el expresidente uruguayo llamó a la población a respetar las normas de bioseguridad, usar el barbijo y mantener el distanciamiento social para prevenir el contagio de Covid-19.

Destacó que mantener estas acciones no dependen de estar a favor o en contra del gobierno, sino tratan de resguardar la salud.

"No hay otro camino que acatar de buena fe y a muerte las orientaciones que está trazando la autoridad sanitaria, pero incorporarlo en nuestra forma diaria y permanente y luchar", concluyó Pepe Mujica.

Plan de vacunación en Uruguay

El gobierno de Uruguay está terminando las negociaciones para adquirir, en un corto período de tiempo, las vacunas contra el Covid-19, señaló recientemente el presidente de esa nación, Luis Lacalle Pou.

El mandatario detalló que las negociaciones llevan un lapso que debe ser respetado y, por tanto, no era prudente hablar del tema. “Manejamos fechas, pero hasta que no firmemos, que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto. En pocos días seguramente tengamos novedades”, enfatizó Lacalle Pou.