Mirtha, al borde del llanto por Ricardo Fort

“Él siempre quiso venir acá pero no pudo”, manifestó el personal trainer, recordando que él le había enviado cuatro docenas de rosas y un costoso anillo. Al borde del llanto, la conductora manifestó: “Sí, hay cosas de las que uno se arrepiente después, pero ya es tarde”, dando a entender que quizás ella o alguien de su producción había bajado al chocolatero.

Un besito para Lina

En tanto, el sábado por la noche Mirtha hizo su descargo por el fallo que absolvió a los tres sospechosos en la causa por el robo de sus joyas, entre ellos, su ex empleada de confianza, Lina Díaz. Pese a estar en contra de la decisión, la Chiqui explicó que no apelará y le envió un mensaje a Lina: “Para mí fue muy traumático, muy doloroso. No quiero hablar más, lo doy por terminado. Lina, te mando un beso”.