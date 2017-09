Mirtha reveló que Gasalla esquiva su mesa por la política

“No quiere venir porque dice que vienen políticos. Yo le dije: ‘Mirá, Antonio, yo no traiciono a nadie, si te digo que no vienen políticos en la ocasión que vengas no te voy a traicionar’. Pero no quiere venir, me parece que desconfía”, reveló entre risas la Chiqui en diálogo con Confrontados. A su vez, afirmó que Susana Giménez le da permiso para ir a su programa.

Sobre el conflicto entre el capocómico y Fátima Flórez, sostuvo: “Fátima está fantástica pero no creo que eso le provoque celos. Susana lo adora y él también a ella”.

Espera disculpas del Diez

Por otro lado, Legrand ratificó que no iniciará acciones legales contra Diego Maradona por su dichos sobre ella y la dictadura de Jorge Rafael Videla. “No vale la pena ir a Tribunales: son cinco años, larguísimo. Ya está. Se terminó porque es todo falso. Pienso que en algún momento va a pedir disculpas. Estuvo fuera de lugar. Me extraña de Diego”, concluyó.