Mirtha se mostró "muy dolida" con Lanata y Francisco

El anfitrión de Periodismo para todos había lanzado críticas negativas para Me gusta tu canción, tildando al ciclo de “porquería” y asegurando que Juanita es una persona muy “fría” que no tiene empatía para la conducción. Ante esas palabras, la Chiqui contó al aire que se sintió muy dolida. “A mí me pareció que estuvo encantadora. La criticó y me dolió mucho”, señaló en su programa del sábado. Sin embargo, menospreciando la evaluación de Lanata y el poco interés que su nieta tiene por los medios, Legrand agregó: “Por suerte ella no se entera de nada”.

Enojada con el Papa

En tanto, en su clásico almuerzo de domingo, la diva mostró su descontento con el sumo pontífice, por su decisión de aún no visitar Argentina. “Estoy muy dolida con el Papa, que no viene a Argentina. Yo soy católica practicante y me duele muchísimo que no venga. Hoy hay una noticia en el diario que dice que no va a venir este año tampoco. Si es porque estamos divididos, venga. Únanos a los argentinos”, lanzó frente a sus invitados y agregó, mucho más enojada: “Cuando el Papa dice ‘recen por mí’, lo veo y pienso ‘rece usted por nosotros, también’. Seguro lo hace, pero por ahora ha ido a Chile, Perú…”.