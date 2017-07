Mirtha sigue chinchuda con El Trece por dejarla afuera de "Sumar"

“Todo esto se gestó durante el Martín Fierro. Hablé con las autoridades del canal, ellos culpan a Telefe, pero bueno... Fueron responsables los dos. Sentí como que era menos”, confesó decepcionada la conductora, y deslizó que de haber sido incluida, el nombre de la campaña -formado por las primeras sílabas de Susana y Marcelo- hubiese sido Sumarle, por Legrand.

Por último, Mirtha reveló que no se comunicó con sus colegas y que no tiene intención de hacer otro anuncio: “Ahora no hago aviso con nadie, que no me pida nada el canal porque no pienso hacerlo”.