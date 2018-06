Además la mediática redobló la apuesta al señalar en su cuenta de Twitter que La Chiqui "será citada" para demostrar que no es verdad nada de lo que ella dijo en su envío sobre los abusos de menores.

"Yo que usted me clavó la pastilla de la eutanasia. Saludos", lanzó filosa. Y añadió: "Aunque ud insista que yo mentí en su mesa, mire su programa de esa noche y escuché como hasta el hjdpta de Grabia me dio la razón, pero algo peor, YO ESTARÍA PRESA. Y no . Al contrario está judicializado ya. TOME LA PASTILLA PARA EL JUICIO".

Embed Sra @mirthalegrand será citada ahora también a demostrar que nada delo que dije es verdad. Yo que usted me clavó la pastilla de la eutanasia. Saludos — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

Embed Sra @mirthalegrand , aunque ud insista que yo mentí en su mesa, mire su programa de ésa noche y escuché como hasta el hjdpta de Grabia me dio la razón, pero algo peor, YO ESTARÍA PRESA. Y no . Al contrario está judicializado ya. TOME LA PASTILLA PARA EL JUICIO . #ApagónDeMedios — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

Embed Y encima insiste conmigo q mentí , boeee ya está todo judicializado. Preparen pochoclos. La verán en el estrado. https://t.co/awYOZEnagO — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

Luego le pidió a la diva de El Trece que tenga memoria y adjuntó los tuits de su nieto, Nacho Viale, promocionando su participación en la mesa para hablar del abuso de menores en Independiente. "Llamen a los bomberos, va a salir fuego de esta mesaza" había posteado el productor de Mirtha mientras Natacha estaba al aire.

Minutos antes la explosiva tuitera había citado un mensaje de un internauta en el que advertía que la conductora dijo en su ciclo que nada de lo que se dijo en la mesa donde estuvo Natacha era verdad.

Furiosa, la ex amante de Diego Latorre comenzó a lanzar munición gruesa contra la diva de los almuerzos, a la que tildó de "encubridora"

Embed Dijo eso La Sra. De las tapaderas a pedófilos? Que alguien le recuerde q está citada a declarar . Ah y q ella NO tuvo ni tiene acceso a la causa y menos a los detalles . Q se tome la pastilla y raje de la TV. #Encubridora a lo mejor la Sra. Podría ser una culpable más, ojo. https://t.co/0FiiFxT0Y4 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

Embed #ApagónDeMedios es lo mejor que le pueden hacer a cada uno de los encubridores encubridores de tv , así Chau sobres de guita par ellos, Chau Chau mentiras. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

Embed Algo de eso hay... https://t.co/WvIljIOyb7 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

Embed En vez de LOS SIMULADORES, hay que hacer la serie LOS ENCUBRIDORES. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de junio de 2018

El sábado a la noche Mirtha se refirió a las críticas que recibe desde América luego de que Jaitt involucrara a Alejandro Fantino y la directora de contenidos Liliana Parodi en el escándalo del abuso de menores.

"Cómo te dan en América", le dijo De Brito, quien estuvo como invitado el sábado en la mesa dominguera. "Me dan mucho, sí. Injustamente. Lo hablé el otro día con la Parodi, le dije 'paren un poco la mano'. Yo nunca he hablado mal de América. Al contrario, no tengo más que palabras de amor".

Luego de decir que de el canal de Daniel Vila le pasa factura porque cuando se pasó al Trece dijo que estaba en una señala "líder", La Chiqui reconoció que no es bienvenida en América y remarcó que se siente "cómoda" en El Trece.

Las declaraciones llegan mientras se corre el rumor de que la emisora del Grupo Clarín no está conforme con ella por la abrupta caída en el rating frente a Podemos Hablar (Telefe) y el escándalo con Natacha Jaitt.

De hecho, Mirtha aprovechó la ocasión para decir que se quedó corta con el pedido de disculpas que hizo tras el envío donde estuvo la mediática.

"Cuando hicimos producción me dijeron que la estaban llamando de todos los programas y nosotros la podemos tener 'Bueno' dije yo. Pero discutí muchísimo con la producción. Hasta lloré, mirá lo que te digo", le dijo Mirtha Legrand a Beto Casella, que también estuvo sentado en su mesa. "'No la quiero, no la quiero, no la quiero'. Y al final me convencieron. Fue así la cosa, fue muy doloroso", agregó.

