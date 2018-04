Natacha prendió fuego a Mirtha

Por otro lado, tras el allanamiento realizado, la morocha anunció que se iría el país (ver aparte). Además, contó que le secuestraron el celular, revolvieron toda su casa y no encontraron nada.

Fuerte contra Rial

Sin filtro alguno, la morocha también denunció a Jorge Rial por la red del pajarito y lo vinculó con Cohen Arazi, el relacionista público detenido por la causa de abusos de menores en Independiente. Jaitt compartió en las redes el relato de una tal Pili Varela, quien asegura que Facundo Ambrosioni, novio de Morena Rial, le confesó que el conductor de América le habría ofrecido entrar a Gran Hermano con la condición de que salga con su hija.

Pruebas: En su cuenta de Twitter, la morocha colgó la conversación por WhatsApp que tuvo con Pescheira.

“Si llego a aparecer muerta, sepan que yo no me maté”

“Me voy a ir del país. No tengo seguridad, nunca me dieron seguridad y esto es grave. Si aparezco muerta, sepan que yo no me maté. Fue esta red de pedofilia”, sentenció Natacha luego del allanamiento que se realizó en su vivienda ordenado por el juez Sebastián Ramos. El operativo fue a raíz de una causa en la que se la investiga por ser presuntamente partícipe de un espionaje ilegal.

En relación con la declaración del martes por la causa de Independiente, dijo que le habían prometido secreto de sumario “y a la hora ya todos sabían cuánto tiempo estuve y qué declaré”. “Presenté por lo menos 10 víctimas que involucraron a algunos imputados y otros famosos”, reveló Jaitt, quien en Twitter le comunicó al Presidente de la Nación que la están por “matar” por “salvar niños”.