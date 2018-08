Mirtha tuvo aguante

Según los datos oficiales de Ibope, la diva de los almuerzos cosechó un promedio de 10,9 puntos de rating. Detrás se ubicó Andy Kusnetzoff, con una media de 9,6 puntos.

Tratándose de una noche especial, la producción se contactó con grandes figuras del espectáculo nacional, como Ricardo Darín, Adrián Suar, Martín Bossi, Diego Torres y Soledad Pastorutti –estos dos últimos incluso dieron un minishow en vivo–.

Además, sus productores realizaron un sketch titulado “Las Mirthas durante los últimos 50 años”, en el que Marcela Tinayre, Juana Viale, Mariana Fabbiani, Tini Stoessel y Laurita Fernández se pusieron en la piel de la conductora en sus diferentes etapas. Allí también aparecieron Valeria Lynch, Ángela Torres, Gladys Florimonte y Joaquín Galán, entre otros artistas.

10,9 Fue el promedio de Mirtha durante el especial por los 50 años de su programa.

Momento histórico

Legendaria conductora de la televisión argentina, Mirtha en muchas oportunidades se negó a hablar de su edad. Pese a eso, y en medio del clima de fiesta, reveló cuántos años tiene, dejando en el olvido todas las especulaciones.

El momento llegó cuando estaba por presentar el cortometraje sobre la historia de su programa, que ella misma aseguró no haber visto previamente. “El 23 de febrero de 2019 esta persona que ustedes ven aquí… Me voy a poner bien erguida… ¡Va a cumplir 92 años! Toda una vida”, exclamó muy feliz.

Horas más tarde, y en diálogo con TN, la conductora se arrepintió de haber revelado su edad y aseguró jamás volverá a hacerlo. “No tenía previsto decirlo, me salió del alma, como dice una amiga ‘terminemos con esta burda farsa, seamos realistas’. La gente ya sabe la edad que tengo. No es un secreto. Igual me arrepiento muchísimo, nunca más lo digo. Después te hacen bromas, te dicen cosas, no te toman en serio. En este país es un pecado ser grande”, manifestó.

Roly Serrano volvió a llamar la atención con su dura historia de vida.

Los dramas de Roly Serrano y Gastón Trezeguet

Mientras en El Trece se vivía un clima de fiesta, en el living de PH: podemos hablar se tocaron los dramas del actor Roly Serrano (interpreta al Sapo en El marginal 2) y Gastón Trezeguet (ex GH).

Por su parte, Serrano detalló la dura infancia que le tocó vivir junto con sus tíos paternos. “Mi papá era jefe de correo y se casó con mi mamá cuando era muy jovencita. Tenían problemas. Mis tíos eran terroríficos, no la querían y le hicieron la vida imposible hasta que lograron quitarle los hijos. Ella se tuvo que ir de Salta. Mi papá se quedó solo con nosotros (él y sus dos hermanas). Él quería que tengamos una buena educación y nos dio a nuestros tíos, que eran tremendos. Nos castigaban mucho, nos usaban como criados. Ellos eran gente de mucha plata y nos usaban a nosotros como si fuésemos empleados de la casa”, contó, y agregó que lo ataban para pegarle con un látigo y, como acto de rebeldía, él lastimaba animales o destruía plantas.

El quiebre de la relación con sus tíos se dio cuando una de sus primas le quiso pegar con el látigo. Al enterarse su tío, fue directo a buscarlo, pero él se defendió con una botella rota. “‘Si vos me tocas, te mato’, le dije a mi tío, y bajó el látigo. Desde ese momento, nunca más tuve un plato en la mesa y nadie me hablaba. Es más, cuando se iban los fines de semana, a mí me encerraban”, reveló.

En tanto, el ex participante del reality más famoso del mundo, quien contó que es portador de VIH, confesó como enfrenta los prejuicios y cómo lo afectaron las declaraciones del doctor Abel Albino (quien dijo que ese virus atraviesa hasta la porcelana). “Me generó mucha bronca porque dije que era como volver el tiempo atrás. Lo que más me dolió a mí no fue la enfermedad, sino el estigma que cargás con la enfermedad: el ser señalado, el miedo, el prejuicio que uno mismo tiene o pensar que el otro te va a ver con el prejuicio que vos los viste”.

Emocionada hasta las lágrimas por su hermana

Cuando el especial estaba llegando a su fin, la producción puso al aire un video protagonizado por Goldie, la hermana gemela de Mirtha, quien tras verlo, no pudo contener las lágrimas.

“Mil gracias por tantos años de trabajo, de trabajos inolvidables, y por regalarnos tu finura y tu delicadeza. Y no sigo porque la emoción no me lo permite. Chau, hermana, te quiero mucho”, expresaba Goldie, completamente feliz por los 50 años del programa de la Chiqui.

Fue entonces cuando la diva, que ya había vivido varias emociones a lo largo del programa, no pudo más y rompió en llanto.

“Me tomó por sorpresa, nunca sale Goldie, nunca. Nos queremos tanto, somos gemelas. Ella me comía, por eso me dicen Chiquita. En la panza de mi mamá me comía todo, yo nací con 1,200 kg, por eso lo de Chiquita, y ella era la gordita”, recordó la diva, y finalizó: “Es parte de mi vida, ella es mi hermana, mi madre, mi todo. Goldie, para vos todo mi amor, querida, todo mi amor. Cuántas emociones chicos, yo no sé si mi corazón resiste todo esto”.