Misiones: una pareja mató a su bebé de cuatro meses

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Posadas para la autopsia de rigor, aunque fuentes del caso especularon que el filicidio se habría perpetrado entre el jueves y viernes de la semana pasada. A su vez, los dos padres quedaron detenidos.

En las últimas horas, el diario local El Territorio entrevistó a Agostina N., quien el pasado viernes alertó a la comisaría de Alvear sobre la presencia de Micaela Karina D. S. en su chacra. La testigo contó que la muchacha le pidió ayuda porque su concubino la maltrataba a ella y a su bebé, aunque el pequeño ya no estaba con ellos. "Llegaron a mi casa y me preguntaron cómo tenían que hacer para ir a Santa Ana. Andaban a pie y me pidieron agua. Todavía les dije que si estaban perdidos, le podía decir a la Policía que los ayude pero él me dijo que no. Cuando le di agua a la chica, vi que tenía una herida en la mano derecha. Ella se acercó y me pidió que llame a la Policía, y él salió corriendo", detalló.

Luego, la joven le dijo que "tenía un bebé que le entregó a una mujer que perdió el suyo". "Se largó a llorar y me dijo que esa herida que tenía en la mano no era para ella, que era un machetazo del marido para su bebé. Ahí, sentí un escalofrío", agregó. "Para mí, ella es una víctima del tipo. No puedo creer lo que pasó con ese inocente", concluyó.

Una madre llevó a su bebé de dos meses a la guardia de un hospital y pese a los intentos por salvarlo, el pequeño murió a los pocos minutos. Tras revisarlo por completo, los profesionales descubrieron signos de violencia e indicios de abuso sexual.

El abominable hecho ocurrió en San Pedro de Jujuy. Tras la advertencia a la Policía por parte del personal médico, se inició una investigación mientras el cadáver fue trasladado a la morgue. Información extraoficial señaló que un hombre, de 47 años y quien es la pareja de la mamá del bebé, fue detenido.