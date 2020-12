Miss Bolivia le tiró un palo su ex vocalista, que la denunció por dejarla sin trabajo

Por estos días Miss Bolivia es noticia y no precisamente por algún nuevo lanzamiento musical, sino por una dura denuncia que recibió de su ex vocalista. Se trata de Carolina Pacheco, quien denunció a la artista por dejarla sin trabajo en plena licencia por maternidad. "Lo que queda en evidencia es que me quedé sin trabajo por haber tenido un hijo, porque eso fue lo único que cambió. Me echó por ser madre", expresó Pacheco luego de denunciar públicamente a Miss Bolivia tras apartarla como corista en 2018.