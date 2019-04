"El último año de nuestra relación fue el peor, porque yo lo quería dejar y era la parte más loca de él, me acosaba, me enfermaba, se me aparecía en mi casa todo el tiempo. Él pensaba que tenía posesión sobre mi, pero él me engañaba con todo bicho que pasaba caminando, que después iban y se sentaban en la tele a contar todo… acá tenes una chica sentada que también estuvo con él", dijo Farro señalando a Stefy.

En ese momento, la griega le contestó: "Yo no soy ningún bicho que pasa caminando, y yo no me senté en ningún lado a contar nada, eso fue algo que dijo mi hermana Vicky, sin querer. Lamento todo lo que viviste, pero no fue mi culpa". Mónica no se quedó callada y respondió: "Si te sentís un bicho no es mi problema, vos eras una de las personas que se acostaba con mi novio, en la misma cama donde dormía yo".

Moria intentó poner paños fríos al intenso momento que se vivió en el estudio, pero la pelea continuó. "¿Te acordás muy bien de todo?", volvió a disparar Stefy. "Esa parte fue fea porque ustedes dos hicieron todo para que yo la pase mal en esa relación", retrucó Farro.

"Todo lo que estás diciendo está dado vuelta", dijo Xipolitakis. En tanto, Mónica sostuvo: "La agresión que vos estás teniendo conmigo es un tema tuyo. No cortás ni pinchas en mi vida, vos fuistes una de las amantes de mi novio. Fuiste la amante de alguien que yo amaba. Punto. No sé quién sos", siguió Mónica, mientras Stefy decía lamentar que Farro se enfoque en agredirla. "Señora, cuando usted recibe agresión, vaya y denuncie bajo cualquier circunstancia", cerró la griega.