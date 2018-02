Montanari ya busca presupuesto para estar en La Plata

“Me complicó el tema del calor, en el auto llegó a hacer 68 grados. Mi preparación física no estaba al ciento por ciento, creo que me deshidraté y sobre el final mi cuerpo no daba más, pero las ganas, la adrenalina y el entusiasmo me dieron fuerza para llegar”, dijo Montanari a LM Neuquén.

El piloto de Río Colorado, radicado en Cipolletti, además hizo mención a la exigencia que le generó adaptarse al Ford. “Necesito un tiempo para agarrarle bien la mano. Fuimos de menor a mayor encontrando el ritmo, la potencia, la caja, la goma”, expresó el Máquina, que ya piensa en la próxima, el 4 de marzo en La Plata. “A partir de ahora, a trabajar en el presupuesto para poder estar en la segunda carrera. Queremos hacer una buena campaña y entrar a los playoffs”, finalizó Montanari.