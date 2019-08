Monteiro sigue en campaña tras la presión de Pechi

“El lunes nos vamos a estar reuniendo con el Colegio de Arquitectos, tenemos muchos proyectos para compartir con ellos, proyectos de infraestructura que van a seguir cambiando nuestra ciudad, como por ejemplo el estacionamiento subterráneo que vamos a llevar adelante en dos sectores del Parque Central y que ya tenemos todo listo para presentar, entre otros”, contó Monteiro en un comunicado.

Pero los días pasan y las tensiones entre el sector de Monteiro y el de Bermúdez están a la vista.

“A Juan (Monteiro) le he pedido por última vez que encuentre un punto de encuentro, de coincidencia, con Marcelo (Bermúdez), que tiene capacidad de diálogo y mucha predisposición”, dijo Quiroga en declaraciones radiales.

Se supo por fuentes del quiroguismo que Bermúdez ya le había pedido a Monteiro que baje su candidatura para no restarle votos en la elección del 22 de septiembre. Sin embargo, el diputado no habría aceptado esa petición. ¿Por qué? Es que no hay garantías de un acuerdo político debido a que el espacio político se rompió tras el acuerdo con Libres del Sur para ocupar la segunda concejalía. Fue propuesta Cecilia Maletti en reemplazo de Laura Plaza.

“Los mismos vecinos nos piden que redoblemos el esfuerzo y que no aflojemos para que la gestión pueda tener con nosotros esa continuidad, que tanto preocupa ante la posibilidad del regreso del populismo del MPN o de Libres del Sur”, concluyó Monteiro.

Las idas y vueltas

Fin de ciclo

Quiroga vive los últimos meses de su cuarto mandato. Su sucesor fue Bermúdez en medio de una feroz disputa interna.

Cambio de imagen

Bermúdez incorporó a Libres del Sur a su espacio, algo que Quiroga nunca aceptó. La facción está llena de contradicciones.

