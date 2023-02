 Moral sexual e infidelidad en las organizaciones armadas de los años 70

La ex montonera Adriana Robles en su libro “Perejiles” recuerda que en el grupo de la UES “se comento o hablo que Balu fumaba marihuana”. “Se decidió separarlo de la agrupación porque un 'falopero' no era confiable como revolucionario”. “Asi fue como Balu dejo de estar en la UES de Avellaneda...pienso que tal vez...le salvamos la vida”.

Por la misma época para replicar acusaciones de la derecha las columnas de JP cantaban “no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FAR y Montoneros”.

Los primeros cuadros guerrilleros se entrenaron en Cuba. Allí, el Che inculcaba una moral espartana donde las relaciones personales se subordinaban a la vida política: “ Acuérdense que la Revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada”... No tengo casa, ni mujer, ni hijos, ni padres (…) sin embargo estoy contento, me siento algo en la vida”.