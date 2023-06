Morena Rial reveló que su papá la puso entre la espada y la pared con su hijo Francesco: "Me..."

Morena-Rial-Jorge-.jpg

Algo agotado del escándalo mediático en el que se ve envuelto, Jorge Rial habría mandado audios de Whatsapp en caliente hablando sobre las posibilidades de quedarse con su nieto. “De hecho, te amenazó con pelear por la tenencia”, le recordaron a Morena Rial.

En lo que respecta a su opinión ante esta posibilidad, ella se mostró tajante: “Hizo eso porque es un sorete, no hay otra explicación. No sé si lo dijo enojado o no enojado. No es la primera vez que me lo dijo, solo que esta vez lo grabé y lo tengo”.

Sin embargo, Morena Rial menciona no meterse en la relación de abuelo y nieto, a pesar de sus conflictos: “Yo no mezclo las cosas. Le dije a Jorge que, si quiere ver a mi hijo y lo quiere mandar a buscar, está en todo su derecho. Yo al nene no le prohíbo ni que vea a su papá, ni que vea a su abuelo, aunque yo esté peleada y sienta que son unos nefastos".

Morena-Rial-Jorge.jpg

Ante sus declaraciones, fue inevitable que le consulten por qué es lo que le dice a Francesco cuando le consultan por su abuelo. “Hoy en día, le digo que su abuelo está enfermo y que por eso no lo va a buscar. Mi hijo me pregunta ‘¿cuándo va a ser la hora que me venga a buscar el Tata? ¿Ya está mejor?’. Y sí, está mejor pero no lo va a buscar”, expresó.