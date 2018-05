“Por favor, no me pregunten más porque salió de ustedes (por la producción del “Bailando”) y está bien, son estrategias que salen de ustedes. Pero no digan ‘la sacan, la ponen’. Yo no quiero estar”, aseguró Moria en su ciclo para dar fin al polémico tema. La confesión de la conductora sorprende porque días atrás el productor Chato Prada dijo que aún se estaba negociando con la diva.