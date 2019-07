“Quien encontró a mi hija ahogada diez minutos después fue el cuidacoches del predio. Los dos guardavidas se encargaron de hacer la parte administrativa de controlar que los chicos tuvieran la pulsera para poder entrar”, contó el padre, y agregó: “Mi nena entró y se cayó en la pileta de los adultos, que tiene 1,60 metros de profundidad. Las piletas no están señalizadas de forma adecuada, se puede acceder porque están comunicadas dentro del perímetro enrejado”.

De acuerdo con lo relatado por el hombre, el hecho ocurrió apenas abrió la pileta y el cuidacoches fue quien alertó a los guardavidas al ver a la niña dentro de la pileta.

“La multitud se empezó a juntar en el lugar y nos asomamos, ahí vimos que era nuestra hija. Según el médico pediatra de Plottier, hacía diez minutos que estaba sumergida”, aseguró Pablo, quien explicó que Celina había ido hacia la enfermería con su hermano mayor y un primo, donde les harían la revisión médica y les colocarían las pulseras.

Pidieron ser querellantes

Ayer, en una audiencia realizada en Ciudad Judicial, las abogadas Ana María Baraona y Marina Díaz, que representan a los padres de la nena, solicitaron a la jueza Mara Suste que dé por constituida la querella, que había sido descartada por la fiscalía el 1° de julio.

A su turno, la fiscal Sandra Ruixo explicó que el rechazo había sido “por una razón de prudencia, al encontrarnos en una averiguación preliminar del hecho”. “Entendimos que, cabiendo la posibilidad de responsabilizar a los padres por su obligación de cuidado, lo más prudente era no tenerlos como querellantes”, aseguró la fiscal.

Finalmente, Suste estableció un plazo de dos meses para que la fiscalía concluya esta etapa preliminar de producción de pruebas y si bien no descartó la constitución como querellantes, la consideró prematura. “Sin dudas son víctimas en esta situación porque son papás de una nena que falleció, eso no significa que en el contexto de la investigación no se pueda establecer alguna responsabilidad que después no genere una pena”, enfatizó la jueza al explicarles a los padres la situación.

