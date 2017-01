Mujeres trans quieren crear un hogar de ancianos

Pablo Montanaro

Neuquén.- El proyecto de abrir un hogar de día para adultos mayores que lleva adelante la asociación civil Vidas Escondidas, conformada por mujeres transexuales, está a punto de concretarse. La semana pasada, integrantes de esta organización se reunieron con el obispo Virginio Bressanelli para avanzar en la iniciativa, ya que el terreno donde se emplazaría el edificio, en la calle Candelaria del barrio Bouquet Roldán, pertenece al Obispado de Neuquén.

La concreción de este proyecto resulta muy importante para la asociación, ya que les daría la oportunidad a cinco mujeres trans de trabajar en el hogar asistiendo a los ancianos y abandonar la prostitución.

En el lugar donde se pretende crear el hogar antes funcionaba el centro de atención diurna Casa de Betania, que albergaba y ofrecía actividades de contención social a niños y a adolescentes en situación de calle.

El proyecto de Vidas Escondidas fue presentado hace más de un año “y recién ahora hay un principio de acuerdo con el obispo para llevarlo a cabo”. “Es un avance para nosotras”, dijo Luján Acuña, presidenta de la organización.

Comentó que en un principio serían cinco las mujeres que trabajarían en el hogar, “una en la cocina y cuatro asistiendo a los adultos mayores”, pero que en un futuro podrían sumarse dos chicas más. Aclaró que de esas cinco que comenzarían a trabajar, cuatro se recibieron de auxiliares de la tercera edad en el Centro de Mano de Obra Especializada (CEMOE) Marcelino Champagnat y tres de ellas actualmente ejercen la prostitución.

Acuña señaló que el hogar recibiría a adultos mayores de 8 a 21 horas. “Está pensado para aquellos que tienen un adulto mayor en sus casas y que por sus actividades diarias no quieren dejarlo solo o necesita atención y cuidado”.

“Tenemos gente que siempre nos da una mano que arreglaría el lugar, que se encuentra en malas condiciones pero que podría aprovecharse muy bien”, comentó Luján.

Lindante al terreno se encuentra la vivienda Nuevos Horizontes, que pertenece a Vidas Escondidas, y que sirve para acoger a las personas transexuales, transgénero y travestis que están enfermas o se encuentran en situación de calle. En otra parte de la casa funciona un taller de costura, una peluquería donde trabajan mujeres trans.

Reconocimiento legal necesario

En noviembre de 2016, Vidas Escondidas logró su reconocimiento legal. La organización está integrada por personas transexuales y fue impulsada por la hermana Mónica Astorga, cuya acción se vio reflejada en primicia por este diario y luego por medios de comunicación de todo el país.

Una salida laboral para una población que está marginada

La hermana Mónica Astorga, de la congregación Carmelitas Descalzas de Centenario, quien desde hace más de diez años contiene y ayuda a mujeres trans para que salgan de la prostitución y las adicciones, señaló la importancia de la creación del hogar de ancianos, sobre todo por la posibilidad de crear fuentes de trabajo para las mujeres trans.

“Si se concreta lo del terreno, se crearán cinco fuentes de trabajo. Es un espacio muy importante y necesario para los ancianos y todos sabemos la necesidad de contar con un lugar así”, comentó Astorga, cuya actividad en apoyo al colectivo trans (difundido por primera vez por LM Neuquén en julio de 2015) recibió numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional.

“Sin este proyecto, las chicas no pueden dejar la calle”, afirmó la religiosa y consideró que a la población trans no se la contempla. “A esta población no se la contempla en ningún lado, ni siquiera para recuperarse de la droga, porque los centros de recuperación en Argentina reciben a hombres o mujeres, no trans. Es una población marginada en todo”, concluyó.