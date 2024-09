Atentado narco en Ecuador: sicarios entraron a un partido de fútbol y le dispararon a un espectador

Embed

Los disparos desataron el pánico entre la multitud, donde también se encontraban una gran cantidad de menores de edad y niños. Por su parte los futbolistas abandonaron la cancha para ponerse a salvo. Tras el ataque, el sicario regresó a la motocicleta y se retiró, mientras aún disparaba en su huida.

La palabra de las autoridades de Ecuador tras el atentado

La violencia social y política que atraviesa el país mantiene en vilo a toda la población, que sufre este tipo de episodios cada vez con más frecuencia. En este sentido, Mariuxi Sánchez, asambleísta por Orellana, expresó su preocupación a través de redes sociales. “Ya no estamos seguros en ningún lado”, denunció el funcionario.

El funcionario también mencionó que el atentado ocurrió durante un torneo barrial. “Hoy en medio de un campeonato interbarrial de fútbol, jugadores y familiares fueron sorprendidos por un intento de sicariato en el Barrio Guadalupe Larriva", finalizó.

Embed #Orellana Ya no estamos seguros en ningún lado, hoy en medio de un campeonato interbarrial de fútbol, jugadores y familiares fueron sorprendidos por un intento de sicariato, en el Barrio Guadalupe Larriva, Pdte. @DanielNoboaOk ministra @Palencia3Monica y el Plan Fénix?? pic.twitter.com/9NjWiiFjma — Mariuxi Sánchez Sarango (@MariuxiSanchezS) September 15, 2024

Luego Sánchez aprovechó para dirigirse al presidente Daniel Noboa y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, cuestionando el plan de seguridad Fénix. A pesar del pánico generado, no se reportaron heridos y la Policía aún no emitió un comunicado oficial sobre los hechos.

Un usuario respondió la publicación de la asambleísta con el siguiente comentario: “¿No pueden o no quieren erradicar la delincuencia, hubo heridos entre los asistentes?”, a lo que Sánchez respondió: “Gracias a Dios no, pero lo que vivieron las familias y niños presentes fue aterrador”. Las autoridades continúan investigando lo sucedido y quiénes fueron los delincuentes que irrumpieron durante el partido.

Crimen narco en Paraguay: la policía mató a un diputado acusado de narcotráfico

Un reconocido diputado del oficialista Partido Colorado fue asesinado en el pasado mes de agosto al enfrentarse a los tiros con efectivos policiales de la división antidrogas que allanaron su domicilio, en un hecho que causó conmoción en Paraguay por las implicancias políticas y sociales que tiene.

Se trata del legislador es Eulalio Gomes, de 67 años, y el incidente ocurrió en la localidad de San Bernardino, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital, Asunción.

Imagenes de la vivienda de Gomes, que fue allanada. Imagenes de la vivienda de Eulalio Gomes, donde se produjo el enfrentamiento. Twitter

“Los intervinientes fueron repelidos con disparos y contestaron el fuego, hiriendo mortalmente al parlamentario”, indicó a la prensa el jefe de Policía, comisario Carlos Benítez. Gomes estaba siendo investigado junto a su hijo, de 32, por presuntos vínculos con el tráfico de drogas en el país, un flagelo que afecta a Paraguay desde hace años.

Fuentes policiales señalaron a los medios paraguayos que fueron a la residencia del legislador siguiendo una pista sobre comercialización de drogas, y que al llegar los agentes fueron recibidos con disparos. Las fuerzas respondieron, matando a Gomes.