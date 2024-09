Cómo Israel hizo estallar los beepers de Hezbollah en Líbano

Hezbollah afirma que habrá represalias contra Israel

El episodio causó una fuerte conmoción en Medio Oriente, así como a nivel internacional, por la sofisticación de la operación de inteligencia, prácticamente de película de Hollywood.

También sorprendió el hecho de que Hezbollah, una agrupación que cuenta con modernos armamentos y equipos de enlace, utilizara los viejos beepers para comunicarse.

Si bien aún hay algunas dudas, los expertos dieron explicaciones para ambas incógnitas.

El momento en que estalla el buscapersona de un hombre en un mercadoi de Líbano.

Por qué Hezbollah utiliza estos mensajeros

Los beepers o buscapersonas se consideran en general muy fiables y seguros. La gran mayoría utilizan pilas alcalinas o de litio recargables, y fueron diseñados para funcionar en una amplia gama de temperaturas y entornos.

En los años 70 y 80 era parte esencial de la vida de empresarios, médicos y cualquier persona que requiriera disponibilidad inmediata, pero fueron desapareciendo gradualmente con el auge de los celulares en los años 90. Hoy ya no los usa nadie.

Hezbollah utilizaba los beepers para eludir la vigilancia de Israel

Hezbollah decidió comprar una partida importante para sus milicianos e informantes con el fin de reemplazar a los celulares, después de constatar que Israel podía rastrear fácilmente los teléfonos móviles con los modernos programas que tiene.

El estallido de otro beeper en un comercio.

Según explicó el periódico libanés An-Nahar, los dispositivos que compró Hezbollah eran viejos, justamente para reducir la tecnología, y los utilizaba para transmitir un número limitado de "códigos" y mensajes cifrados en su red de comunicaciones.

Esto les permitía a los jefes del movimiento ponerse en contacto con sus milicianos, dejando un mensaje que el aparato mostraba en una pequeña pantalla.

Los beepers funcionan en redes de radio específicas, lo que les permitía recibir señales en zonas complejas. Esto era de gran ayuda para la comunicación de la agrupación, que así buscaba escapar del seguimiento de los israelíes.

Uno de los beepers que estalló en el bolsillo de un miliciano.

Cómo hizo Israel para causar la explosión masiva

Si bien las autoridades israelíes mantienen silencio sobre lo ocurrido, todo apunta a que fueron sus servicios de inteligencia los que llevaron adelante esta sorprendente operación.

Expertos en seguridad citados por Sky News y The Wall Street Journal coinciden en señalar que lo más probable es que los beepers hayan sido manipulados por agentes israelíes antes de que se distribuyeran entre las milicias de Hezbollah. Esto implica una seria falla de seguridad en el movimiento pro-iraní.

Pero la gran duda es cómo hizo para que estallaran y en forma simultánea. Descartan el uso de Internet, porque estos aparatos solo reciben frecuencia de radio.

Les habrían colocado una pequeña carga explosiva, indetectable

La teoría que comenzó a circular en base a datos de inteligencia sostiene que se les colocó a los aparatos una carga explosiva de pequeño tamaño, indetectable, que pudo ser detonada en forma remota.

Algunos modelos tradicionales de beepers o buscapersonas.

"Parece probable que los buscapersonas que Hezbollah compraron hayan sido comprometidos y convertidos en bombas remotas", señaló un experto en seguridad citado por Sky News.

Algunos especialistas precisan que se habría utilizado PETN, uno de los explosivos más potentes de la actualidad, pero que se considerado muy estable. El PETN es sensible al calor y a la fricción, lo que explicaría de alguna manera el mecanismo de explosión.

The Wall Street Journal, citando a un oficial de Hezbollah, cuenta que algunos combatientes de la agrupación "sintieron que los buscapersonas se calentaban" y los desecharon antes de que explotaran.

Ambulancias en Beirut ante los miles de heridos que dejó el ataque.

En cuanto a la magnitud de las heridas sufridas por los usuarios dependía del lugar en el que se transportaba el dispositivo en ese momento. A algunos milicianos les explotó en los bolsillos, causando daños en la región media del cuerpo, mientras que a otros en la mano, provocando la pérdida de falanges.

Chris Hunter, experto en desactivación de bombas y ex oficial del ejército de Gran Bretaña, dijo que no sería la primera vez. “Ya hemos visto este tipo de método particular con dispositivos móviles antes”, afirmó. Aunque nunca en forma masiva.

Informe de la cadena alemana DW.

En 1996, el maestro fabricante de bombas de Hamás, Yahya Ayyash, "fue asesinado utilizando un teléfono móvil que contenía una pequeña cantidad de explosivos", relató Hunter.

El especialista considera que por las lesiones, las explosiones son "consistentes con 1 a 2 onzas de explosivo de alta potencia, y ciertamente se podría obtener esa cantidad en un buscapersonas".