Detienen a un falso héroe de la tragedia del boliche en República Dominicana: sus insólitas mentiras

El arresto, precisamente, fue llevado a cabo cuando salía de un nuevo reportaje en una plataforma digital.

La Policía informó que Rosario Mota repetía su historia ficticia como parte de un “media tour” realizado con información manipulada y declaraciones inventadas, y diseñado para obtener beneficios económicos, desacreditando “la loable labor de los socorristas y agentes policiales”.

“Rosario Mota incurrió en difamación al declarar públicamente que los agentes rescatistas actuaron con favoritismo durante el operativo de salvamento”, agregó la Policía.

“Nunca estuvo en Jet Set”, aseveró la Policía.

De acuerdo con la investigación, Rosario Mota nunca estuvo en el lugar de los hechos durante la tragedia del Jet Set y mucho menos que rescató a personas, tal como declaró en varias entrevistas.

Además, no solo sus palabras estaban envueltas en falsedad, sino también sus acciones. Es que la venda que mostraba en su mano izquierda tampoco era consecuencia del incidente, sino que se trataba de una herida provocada por un disparo accidental con un arma de fogueo, ocurrido semanas antes mientras trabajaba en una empresa de seguridad.

“Yo mentí, no andaba ahí ni rescaté a las personas. También es falso que los rescatistas y los policías que estaban ahí estaban lucrando y que sacaban a las personas por preferencias”, indicó en un video.

También difamó labor de rescatistas y agentes P.N.



La Policía Nacional informó este martes el apresamiento de… pic.twitter.com/GDg9HZfaU1 — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) April 16, 2025

En ese sentido, confesó: “Lo hice porque me pagaron, me dieron un dinero para que yo diga que estaba en ese lugar. Le pido disculpas a la población y a las autoridades”.

“Lo hice porque me dieron un dinero y yo no andaba trabajando. Quiero que me perdonen por esos videos que andan circulando en las redes sociales”, completó.

Una falsa campaña solidaria y un historial delictivo

El caso tomó un giro aún más delicado cuando medios dominicanos informaron que también habían lanzado una campaña en nombre de Rosario Mota en la plataforma GoFundMe bajo el título “Ayúdanos a apoyar a un héroe”.

En apenas cuatro días, la iniciativa recaudó 1,310 dólares, con una meta establecida de 5,000.

Boliche Dominicana En nombre de Rosario Mota, lanzaron una campaña en la plataforma GoFundMe bajo el título “Ayúdanos a apoyar a un héroe”

La organizadora, identificada como Ashley Molina, afirmó que el joven había demostrado “increíble valentía” durante la tragedia. La campaña, este jueves por la mañana, se encontraba borrada.

La Policía precisó, en paralelo, que Rosario Mota tiene antecedentes: una orden de arresto ejecutada en mayo de 2022 por supuestas amenazas de muerte contra una mujer, conforme al Código Penal Dominicano.

La tragedia del boliche de República Dominicana

Un lamentable y trágico accidente se registró en las primeras horas del pasado 8 de abril, cuando se desplomó el techo del boliche Jet Set, ubicado en la avenida Independencia en la capital dominicana.

Fue durante un espectáculo del popular merenguero Rubby Pérez, quien quedó atrapado entre los escombros y luego fue confirmado como uno de los al menos 231 muertos que provocó este hecho.

También perdieron la vida en este triste episodio la gobernadora del municipio Monte Cristi, Nelsy Cruz, y dos exjugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera.

Antonio Espaillat, el dueño del boliche, les habló a las familias afectadas por el incidente y reconoció que “no hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento”.

“Lo que pasó ha sido devastador para todos”, admitió el propietario de la discoteca.