Devastadoras imágenes de Copacabana: Río de Janeiro llora a los muertos en el operativo contra los narcos

La icónica playa amaneció con imágenes inusuales. En las últimas horas se conoció lo que sucedió cuatro horas antes del brutal enfrentamiento, que dejó 130 muertos.

Luego de la mayor operación policial en la historia de Río de Janeiro contra el grupo narco Comando Vermelho (CV) , que dejó al menos 130 muertos , la ciudad brasilera amaneció este viernes con una imagen cargada de dolor y simbolismo: cuatro cruces en la arena de Copacabana , cubiertas con remeras de la Policía Civil y fotografías de los agentes abatidos durante los enfrentamientos.

El emotivo homenaje tuvo lugar frente al mar , en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad Maravillosa. Fue organizado por la ONG Río de Paz , reconocida por sus intervenciones públicas en defensa de los derechos humanos y por sus reclamos de paz en el país.

El pequeño santuario instalado sobre la arena estaba compuesto por cuatro cruces de madera, rodeadas de flores y mensajes escritos a mano por ciudadanos y turistas que se acercaron a rendir tributo. Cada cruz llevaba una camiseta policial doblada y una foto del agente fallecido.

Cruces en la arena de Copacabana_ Río llora a los caídos en el operativo contra el Comando Vermelho

Desde la organización explicaron que el objetivo fue “honrar a quienes dieron su vida cumpliendo su deber” y recordar que “la violencia en Río no puede seguir cobrándose vidas en los dos lados”. La imagen, que recorrió los medios y redes sociales, se convirtió en un símbolo del costo humano que dejó la operación policial más grande y letal en la historia del estado.

Una operación filtrada

Cuatro horas antes del inicio del operativo policial del martes 28 de octubre contra el Comando Vermelho, las fuerzas de seguridad de Río ya sabían que el plan había sido filtrado. Así lo reveló un documento interno obtenido por el diario Folha de São Paulo, que muestra cómo la información llegó a manos de la facción criminal antes del amanecer.

De acuerdo con ese informe, alrededor de la 1 de la madrugada unos 20 hombres armados en motocicletas se enfrentaron con policías militares en Del Castilho, uno de los accesos a los complejos del Alemão y de la Penha, donde se desplegaría la operación. Dos de ellos murieron horas más tarde en el Hospital Salgado Filho. Según fuentes oficiales, se identificaron como jefes del CV en el estado de Espírito Santo y habrían reconocido que huían porque “sabían de la incursión inminente”.

Pese a la filtración, 2.500 policías de diferentes unidades iniciaron el despliegue a las 6 de la mañana. Las fuerzas de élite del Bope (Batallón de Operaciones Especiales), junto con la Policía Militar, ingresaron a las favelas de Alemão y Penha en lo que el gobierno presentó como una “acción coordinada” para desmantelar la estructura de mando del Comando Vermelho.

Brasil operacion filtrada

El saldo fue devastador: 121 presuntos delincuentes abatidos y 81 personas detenidas, según el balance oficial. Cuatro agentes policiales perdieron la vida durante los enfrentamientos. La operación, que se extendió durante horas y se replicó en distintos puntos de la zona norte, fue calificada por las autoridades como “un golpe sin precedentes al narcotráfico”, aunque organizaciones civiles y juristas advirtieron sobre el uso excesivo de la fuerza y posibles violaciones a los derechos humanos.

“Un muro humano” y una montaña sitiada

El secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo Menezes, explicó que el Bope utilizó un “muro humano” para cercar a los sospechosos en la Serra da Misericórdia, una zona de vegetación densa utilizada por las bandas para escapar o ejecutar rivales. “Se trató de una maniobra táctica destinada a impedir fugas”, justificó el funcionario.

Sin embargo, testigos en las comunidades denunciaron tiroteos indiscriminados y allanamientos violentos. La Defensoría Pública del Estado informó que recibió denuncias de familiares de víctimas que no habrían tenido participación en los enfrentamientos, por lo que pidió una investigación independiente sobre lo ocurrido.

Silencio oficial ante la filtración

El gobierno de Cláudio Castro (PL) reconoció que el número de muertos fue casi el doble del informado inicialmente, tras actualizar las cifras oficiales en las últimas horas. No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública evitó responder preguntas sobre cómo se filtró el operativo y qué medidas se tomarán para evitar nuevas fallas de inteligencia.

El episodio, que ya genera debate en Brasilia y en organismos internacionales, dejó expuesta una vez más la compleja relación entre las fuerzas de seguridad y las redes criminales en Río de Janeiro, donde las operaciones de alto impacto suelen saldarse con balances trágicos.

Mientras tanto, en Copacabana, las cuatro cruces siguen clavadas frente al Atlántico, recordando que la violencia –en cualquiera de sus formas– continúa dejando heridas profundas en una ciudad que intenta, una y otra vez, volver a la paz.