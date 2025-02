Diálogo entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum le pone pausa a los aranceles a México

A través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria federal mexicana dijo que se comprometió a reforzar la frontera con Estados Unidos con 10 mil elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargarán de evitar el tráfico de drogas, en particular fentanilo.

1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025

Mientras que por el lado del gobierno estadounidense, se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México, mismas que son utilizadas por las organizaciones del crimen organizado.

Minutos después de esta publicación, la mandataria federal salió a ofrecer una declaración en conferencia de prensa. Entre los detalles de la llamada, negó la posibilidad de que exista un déficit comercial, sino que es por el tratado de libre comercio en que ambas naciones se han beneficiado, incluso mostrándose fuertes frente a competidores como China y otras regiones del mundo.

“Insistió el tema del déficit comercial que tiene, de acuerdo con su perspectiva, Estados Unidos frente a México, ahí le comenté que en realidad no era déficit que teníamos un acuerdo comercial y que este era el resultado de ser socios comerciales y que es la mejor forma de seguir compitiendo contra China y otras regiones del mundo”, dijo en la conferencia de prensa.

Trump espera llegar a un “acuerdo” en nueva negociación

Más tarde, Donald Trump confirmó que las sanciones arancelarias sobre todos los productos mexicanos importados a los Estados Unidos serían pausadas de inmediato por un periodo de un mes, mientras se realizan negociaciones de alto nivel.

Adelantó que en la mesa de trabajo entre los funcionarios de ambos gobiernos estará, Marco Rubio, secretario de Estado; Scott Bessent, secretario del Tesoro; y el Howard Lutnick. Mientras que del lado mexicano, la mandataria federal contempla a Rogelio Rodríguez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Fue una conversación muy amistosa en la que ella (Claudia Sheinbaum) aceptó enviar de inmediato 10 mil soldados mexicanos a la frontera que separa a México de los Estados Unidos.”

Fentanilo: Claudia Sheinbaum rechazó información de The New York Times

Claudia Sheinbaum Pardo presentó en la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo un reporte en torno a la producción de fentanilo, especialmente a modo de refutar la información difundida por una revista internacional donde un par de reporteros se infiltró en un laboratorio donde se produce esta droga.

En ese sentido, Alejandro Svarch Pérez, quien funge como director general del IMSS-Bienestar, aseguró que el presunto cocinero que fue fotografiado por The New York Times (NYT), habría caído fulminado tras la exposición a los vapores químicos que emanan de la producción de dicha droga, por lo que la presidenta remarcó que se trata de información que no cuenta con fundamentos científicos, los cuales su gobierno se enfocó en presentar.

“Por supuesto que desde el Gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República pues investigan y detienen donde hay un delito grave de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal, en particular se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas”, comenzó en su intervención.