Donald Trump canceló la segunda ola de ataques contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes por la mañana que canceló "la segunda ola de ataques" sobre Venezuela , a poco menos de una semana de la avanzada que inició con la operación en la que capturó al líder del régimen chavista Nicolás Maduro, y horas después de la liberación de presos políticos en ese país sudamericano.

Lo hizo luego de la decisión que tomó el actual Gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, de liberar a presos políticos. "Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente", valoró el mandatario estadounidense en Truth Social.

En ese mismo sentido, destacó también que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

Trump anuncio Venezuela El anuncio de Donald Trump sobre la cancelación de la segunda ola de ataques en Venezuela, en la red social Truth.

"Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria", argumentó Trump, aunque aclaró que "todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad".

En paralelo, en el cierre de su mensaje, el republicano informó que "las grandes petroleras", con quienes tiene previsto reunirse este viernes en la Casa Blanca, " invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La liberación de los presos políticos en Venezuela

Este jueves, el Presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos, locales y extranjeros en Venezuela.

El dirigente chavista y hermano de la presidenta Delcy Rodríguez argumentó que se trató de un gesto para "consolidar la unión nacional y contribuir a la paz". Además, anticipó que la cifra de excarcelados sería significativa.

"El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", sostuvo en su discurso. Al menos hasta este viernes a la mañana, se habían confirmado ocho liberaciones.

Durante la madrugada, familiares de presos políticos se encontraban en las inmediaciones de El Rodeo I y denunciaban que no habían recibido “información oficial ni confirmación alguna”. “Aquí estaremos esperando hasta que de manera oficial nos den alguna respuesta”, dijo una mujer en una publicación en redes sociales del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.