Ecuador: nuevo apoyo popular a la polémica política de seguridad de Daniel Noboa

El apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la extradición de ecuatorianos son algunas de las que recibieron respaldo popular.

Efectivos del Ejército durante un operativo de control de armas. Fuerzas Armadas de Ecuador

Las dos que no tuvieron apoyo estaban vinculadas con temas económicos que habían generado polémica, como la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales.

Algunas de las propuestas aprobadas tendrán efecto inmediato, ya que estaban vinculadas a la reforma de la Constitución. Otras, en cambio, deberán pasar por la Asamblea Nacional.

Nuevo rol de las Fuerzas Armadas

El eje central de la consulta tenía que ver con el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado en el país andino, que hasta ahora estaba en manos exclusivas de la Policía Nacional.

Como en muchos otros países de América Latina, los militares podían apoyar sólo cuando se declaraba estado de excepción, medida que tiene un plazo máximo de 90 días y se aplica en situaciones de emergencia.

Ahora, tras el referéndum, no se necesitará el estado de excepción para permitir el apoyo complementario de los militares a la policía. Lo podrán hacer por un período de 180 días más otros 30 prorrogables.

Operativo del Ejército en las calles ecuatorianas. Ejército de Ecuador

Noboa ya militarizó el país tras el estallido de violencia que vivió el país el pasado 9 de enero. Efectivos del Ejército han estado en las calles realizando operativos y controlando las cárceles, dado que el presidente había declarado el conflicto armado interno.

Esta propuesta no necesita pasar por la Asamblea Nacional y entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Registro Oficial.

Se abre la extradición

El segundo cambio importante marcado por el referéndum es la habilitación de la extradición de ciudadanos ecuatorianos por delitos tipificados en la legislación del país.

Actualmente -y desde hace décadas- la extradición está prohibida en la Constitución ecuatoriana. El expresidente Guillermo Lasso intentó implementar el cambio en una consulta popular que se hizo en febrero del 2023, pero fracasó.

Con este giro, Ecuador se suma a Colombia y México, que permiten la extradición como un mecanismo legal para luchar contra los grandes carteles del narcotráfico.

Informe de la Deutsche Welle sobre la consulta popular en Ecuador. Deutsche Welle

Noboa hizo hincapié en la necesidad de implementar esta medida con el fin de extraditar a "los más peligrosos".

Su aplicación, no obstante, tendrá algunas restricciones: se realizará bajo la condición de que no se aplique la pena de muerte y no se concederá por delitos políticos.

Otras medias contra la inseguridad

En la consulta popular también se respaldó que se tipifique como delito la tenencia o porte de armas y municiones y se aumenten las penas de delitos como terrorismo, tráfico de drogas, asesinatos, trata de personas, secuestro extorsivo y lavado de activos, entre otros.

Otros puntos importantes de la consulta tienen que ver con simplificar los procesos para que los bienes de origen ilícito pasen a ser propiedad del Estado, y que haya Juzgados especializados en materia constitucional.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa durante la votación. Presidencia de Ecuador

Noboa, entre el festejo y la confrontación

El presidente Noboa, que viene del duro conflicto diplomático con México por el asalto a su embajada en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, festejó el apoyo de la gente en el referéndum.

"Ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas", dijo el mandatario tras conocerse los primeros resultados.

Noboa tiene como principal desafío lograr que la Asamblea, dominada por la oposición, apruebe las reformas legales surgidas del referéndum.

Sus opositores más duros, especialmente después de lo ocurrido con México, son los legisladores de Revolución Ciudadana, que responden al expresidente Rafael Correa. Tienen el control del 38% del Congreso, lo que obliga a Noboa a negociar.