El ataque contra Donald Trump según los testigos: "La policía tardó en responder"

El ataque tuvo lugar en Pensilvania, mientras el ex presidente de los Estados Unidos realizaba un acto de campaña con vista a las próximas elecciones presidenciales. Entrevistado por la cadena BBC, un testigo afirmó que el sospechoso estaba a unos 15 metros de distancia con un rifle y que, mientras escuchaban el discurso de Trump, él y otros asistentes notaron al hombre desplazándose por el techo.

Un fiscal local aseguró que el presunto tirador estaba fuera del recinto del evento.

Ataque a Donald Trump.mp4

“No sé cómo habría llegado al lugar donde estaba, pero estaba fuera del recinto. Y creo que eso es algo que vamos a tener que averiguar cómo llegó allí”, afirmó el fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, y agregó que un asistente al mitin había muerto y otro se encontraba en estado grave en el hospital.

Ataque a Donald Trump: advertencias desoídas

A pesar de las advertencias del declarante y de varias personas que se encontraban en el acto, la policía y el Servicio Secreto tardaron en responder. Según el testigo, transcurrieron varios minutos antes de que las autoridades tomaran acción, lo que causó confusión y pánico entre los asistentes.

“Señalamos al hombre en el techo, pero las autoridades parecían no entender lo que pasaba. Nos preguntábamos por qué Trump seguía hablando y por qué no lo sacaban del escenario. Finalmente, sonaron cinco disparos y vimos coómo el Servicio Secreto neutralizó al atacante”, añadió.

¿Fallas en el operativo de seguridad?

“No entiendo por qué no había agentes en todos los techos. Esto no es un lugar grande, deberían haber cubierto mejor la zona”, expresó asombrado el testigo.

Otro sujeto que estaba en el lugar del tiroteo durante el contó cómo un hombre que estaba a su ladomurió de un disparo. “Escuché varios disparos. El hombre que estaba a mi lado sufrió un disparo en la cabeza, murió al instante (y) cayó al fondo de las gradas. Otra mujer parecía haber sido alcanzada en el antebrazo o en la mano”, dijo el hombre, identificado solamente como Joseph, a la cadena NBC News.

video disparos ataque trump

Señaló que parecía que la víctima estaba “en la trayectoria de los disparos” que iban dirigidos al ex mandatario republicano.

La palabra de Donal Trump

Tras el intento de asesinato contra su persona, Donald Trump informó mediante sus redes sociales que resultó herido por una bala en la oreja derecha.

“Me dispararon con una bala que perforó la parte superior de mi oreja derecha”, escribió en su plataforma Truth Social. “Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país”, agregó el ex mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.