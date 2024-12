El crimen que conmovió a un país y es furor en Netflix: "Acabo de matar a mi padre"

La madrugada del 3 de junio de 2019, la rutina de un policía de Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, se interrumpió con una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, un joven confesó en tono apacible: "Acabo de matar a mi padre". El adolescente, identificado como Anthony Templet, no mostró signos de angustia ni resistencia. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al chico sentado tranquilamente en la vereda, sin mostrar arrepentimiento alguno. Su comportamiento calmado generó sorpresa, ya que no era común en casos como este.

Al interrogarlo, Anthony relató cómo, tras una discusión con su padre, Burt Templet, sobre su celular, el hombre comenzó a mostrar signos de violencia. Después de un forcejeo y mientras su padre lo amenazaba, el joven, en un arranque de desesperación, disparó. Sin embargo, su versión dejaba muchas preguntas sin responder. Durante el interrogatorio, Anthony reveló que no sabía su cumpleaños ni la dirección de su casa. Esta falta de conocimiento, combinada con su extraña calma, llevó a los investigadores a indagar más a fondo en su vida.

Un pasado lleno de secretos

templet2.jpg El crimen que conmovió a Estados Unidos

La historia detrás de la tragedia era aún más perturbadora de lo que parecía. Anthony, a pesar de ser un joven de 17 años, no había vivido como un adolescente común. No había asistido a la escuela, no conocía a su madre ni a sus abuelos, y su padre, Burt Templet, lo mantenía bajo un control férreo. Le había instalado una aplicación en su celular para rastrearlo constantemente, aislándolo de todo contacto social.

Lo que Anthony no sabía, y lo descubrió años más tarde, era que su vida había sido marcada desde los primeros años por el secuestro. Cuando tenía solo 5 años, su padre lo había llevado por la fuerza, alegando que su madre, Teresa Thompson, era una adicta a las drogas. No solo se llevó al niño, sino que desapareció sin dejar rastro, a pesar de los esfuerzos de su madre para encontrarlo. Lo que Anthony descubrió con el tiempo fue que su madre había sufrido abusos por parte de Burt, y que él mismo había sido un objeto de manipulación y control desde su secuestro.

En su nuevo entorno, el chico vivió una vida aislada, sin la posibilidad de asistir a la escuela ni socializar. Sin embargo, a los 11 años, la llegada de Susan, la segunda esposa de Burt, le ofreció algo de alivio. Ella le enseñó a leer y escribir, pero las tensiones en el hogar seguían creciendo debido a las constantes peleas con su esposo.

Justicia y redención por el crimen

templet3.jpg

Lo que Anthony creyó que sería el final de su sufrimiento resultó en un giro inesperado. A pesar de dispararle a su padre, Burt sobrevivió cuatro días más en el hospital. No fue hasta ese tiempo que las autoridades pudieron investigar a fondo el contexto y el pasado del joven. A medida que descubrían las condiciones de vida de Anthony, los fiscales llegaron a la conclusión de que el adolescente había actuado en defensa propia, dado el historial de abuso que sufría.

En 2021, tras un largo proceso judicial, Anthony fue condenado a cinco años de libertad condicional. Durante ese tiempo, debía completar sus estudios, conseguir un trabajo y someterse a terapia. En caso de cumplir con estos requisitos, su expediente sería borrado. Tras la condena, el joven pudo reunirse con su madre, Teresa, luego de años de separación. Ambos lamentaron la irremediable ruptura de la relación, pero coincidieron en que el pasado ya no podría repararse.

La historia de Anthony Templet, hoy retratada en el documental de Netflix Acabo de matar a mi padre, sigue siendo una reflexión sobre la complejidad de los vínculos familiares y los oscuros secretos que pueden salir a la luz cuando menos se esperan.