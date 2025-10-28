El dramático relato de un argentino en medio del huracán Melissa: "Afuera ya está pasando"

Alexis está resguardado en un hotel de Jamaica junto a otras 500 personas, en momentos que azotan vientos de 300 km/h. La ayuda para los argentinos que están allí.

El poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes en la costa suroeste de Jamaica , con vientos máximos sostenidos de 300 km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). El testimonio de un argentino varado en un hotel.

El huracán Melissa , que se dirige al suroeste de Guantánamo, alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y podría afectar a 1,5 millones de personas sólo en Jamaica, país que se encuentra en alerta máxima, según advirtió la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

El Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica informó que ya se registraron tres muertes relacionadas con la tormenta “en preparación” , mientras que en Haití y República Dominicana la tormenta dejó cuatro víctimas mortales.

La isla ya siente sus efectos: cortes de luz, techos arrancados y fuertes vientos que dificultan la movilidad. Las autoridades ordenaron el cierre de aeropuertos, la apertura de refugios y la evacuación preventiva de comunidades costeras y montañosas.

El testimonio de un argentino en Jamaica

"Estamos varados en el norte de la Isla. Estamos bien. Están juntando a la gente que están en los teatros y en los centros de convenciones. Tenemos comida y agua así que sin necesidades por ahora. Pero ya vemos que afuera está empezando a pasar", contó Alexis, un turista argentino que se encuentra en Montego Bay, en diálogo con TN.

"Por ahora acá nos sentimos resguardados. Ya contactamos con la embajada argentina y nos dieron tranquilidad. En el hotel que estamos está preparado para estas cosas", relató Alexis.

Huracan Melissa tocó tierra en Jamaica

También comentó que tenía previsto regresar al país este lunes, pero que su vuelo fue cancelado y reprogramado para el viernes 31. “Todo dependerá de cómo quede el aeropuerto después del huracán”, concluyó.

Argentinos en Jamaica: cómo comunicarse en caso de emergencia

Los argentinos que se encuentren en Jamaica deben seguir las indicaciones de los hoteles y refugios locales y, ante cualquier emergencia, comunicarse con la Embajada Argentina en Kingston.

Los números de contacto disponibles son:

+1 876 369 9372

876-382-6712

876-469-0265

658-213-2802

658-213-2803

658-213-2804

Desde la Cancillería detallaron: “El consulado mantiene comunicación constante con los argentinos que están actualmente en Jamaica, tanto residentes como turistas. Todos están registrados y, por el momento, no hay personas afectadas ni víctimas”.

así se ve por dentro el huracán Melissa

Recomendaciones para resguardarse del huracán Melissa