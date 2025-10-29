Lo hizo con vientos de casi 200 kilómetros por hora y tras haberse debilitado a categoría 3, luego de provocar una decena de muertos.

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba después de su devastador paso por Jamaica

El poderoso huracán Melissa tocó el territorio de Cuba este miércoles por la madrugada, después de su devastador paso por Jamaica , que fue declarada “zona de desastre”. Lo hizo con vientos de 195 kilómetros por hora y luego de haberse debilitado a categoría 3, pese a que en un momento de la noche escaló momentáneamente a 4.

"Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico", informó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH), que precisó, en paralelo, que ese evento se produjo hacia las 3.10, hora local. Ese organismo, además, calificó el huracán como “extremadamente peligroso” .

Autoridades cubanas aseguraron que unas 730 mil personas fueron evacuadas , principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. En algunas de esas regiones, incluso, se había cortado el servicio eléctrico a modo de prevención.

"Será una noche muy difícil para toda Cuba, pero nos vamos a recuperar", había presagiado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la plataforma X.

Con el correr de las horas, las redes sociales comenzaron a reflejar la magnitud del fenómeno. En los distintos videos se mostraban los fuertes vientos y las lluvias que azotaron distintas ciudades cubanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lafm/status/1983447332827083176?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983447332827083176%7Ctwgr%5E45e443aa1ef8d25a6b6ad7e480797196d1caeb39%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cubanet.org%2Fminuto-a-minuto-huracan-melissa%2F&partner=&hide_thread=false #Internacional | El huracán Melissa de categoría 3, tocó tierra en Cuba y empieza a generar inundaciones. Las autoridades están en máxima alerta.

-Residentes de Chirivico compartieron imágenes. pic.twitter.com/h4rCE7Y8mq — La FM (@lafm) October 29, 2025

El CNH pronosticó que el huracán Melissa cruzaría Cuba durante esta mañana para avanzar luego por el sudeste o centro de la Bahamas y acercarse el jueves a Bermudas.

Las consecuencias del huracán Melissa en Jamaica

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba tras golpear duramente el martes a Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 km/h. Fue, en definitiva, el peor fenómeno de este tipo que afectó a la isla centroamericana desde que se tienen registros meteorológicos.

El primer ministro de aquel país, Andrew Holness, declaró a la isla como una "zona de desastre", mientras que las autoridades recomendaron a los jamaiquinos no salir de sus casas ante el riesgo de inundaciones y otros desastres.

El martes por la noche, más de medio millón de clientes estaban sin servicio eléctrico en Jamaica, donde también se reportaron caídas de árboles y de líneas eléctricas, e inundaciones.

Antes de su paso por Cuba, Melissa había provocado diez muertes: tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

La “tormenta del siglo” en Jamaica

El poder de Melissa en Jamaica fue tal que superó el de otros históricos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005. El huracán Grace, en 2021, había sido el último en tocar tierra jamaiquina.

jamaica huracan El huracán Melissa provocó graves daños en Jamaica.

"Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora", definió Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

Luego del paso del fenómeno por ese país, el CNH anticipó: "Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba".