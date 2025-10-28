El huracán Melissa llegó a Jamaica: se esperan vientos de 300 km y lluvias devastadoras

El huracán alcanzó la categoría 5. Las autoridades jamaicanas instan a la población a buscar refugio y permanecer en sus casas.

La agencia meteorológica de la ONU dice que Melissa será la “tormenta del siglo para Jamaica”.

El huracán Melissa , de categoría 5, tocó tierra en Jamaica con vientos superiores a los 295 kilómetros por hora y lluvias torrenciales , y se prevé que la situación en la isla se intensifique en las próximas horas. Lluvias torrenciales, ráfagas violentas y cortes de electricidad se extienden por toda la isla.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) detalló que Melissa tocó tierra cerca de Nueva Esperanza, al suroeste de la isla, y alertó que la llegada del ciclón es una "situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal" .

A su paso, ya dejó siete muertos y 13 heridos , según reportaron las autoridades. "Vientos catastróficos con fuerza de huracán se están propagando sobre Jamaica dentro de la pared del ojo de Melissa", afirmó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en Miami, Florida en su boletín más reciente.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), que depende de la ONU, afirmó que "se espera una situación catastrófica". Por su parte, la Cruz Roja estima que afectará directamente al menos a 1,5 millones de jamaicanos.

Según el ministro de Salud, Christopher Tufton, las víctimas fallecieron por derrumbes, caídas de árboles y descargas eléctricas, mientras que la mayoría de los heridos sufrió golpes al intentar asegurar sus viviendas.

A mediodía del lunes, el ojo del huracán Melissa se encontraba a 230 kilómetros al suroeste de Kingston, desplazándose lentamente hacia el oeste a unos 5 km/h. Se prevé que gire hacia el norte-noreste y atraviese el territorio jamaiquino antes de dirigirse hacia Cuba, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

Con el huracán golpeando a Jamaica, se pronostica hasta un metro de lluvia, con el nivel del mar elevándose potencialmente hasta 4 metros en la costa sur. Muchos de los aproximadamente 880 refugios de la isla permanecían vacíos el lunes por la noche a pesar de las órdenes de evacuación.

"Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora", afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial. Este huracán está a punto de convertirse en uno de los ciclones más devastadores de los últimos años, con características que lo colocan entre los más potentes jamás registrados en el Atlántico.

Con vientos de casi 300 km/h y una presión extraordinariamente baja, la tormenta de categoría 5 amenaza con establecer récords históricos mientras se aproxima a azotar la tierra de Jamaica en los próximos minutos.

El huracán Grace en 2021 fue el último en tocar tierra en Jamaica. Tras impactar la isla, se espera que Melissa cruce el sureste de Cuba el miércoles y llegue a las Bahamas el jueves.

Evacuación y alertas en países vecinos tras la llegada del huracán

Las autoridades de la ciudad de Holguín en Cuba, se prepararon este martes para evacuar a más de 200.000 personas, además de un número similar que ya había sido trasladado a lugares seguros desde la localidad de Banes.

Por otro lado, desde Haití se decretó el alerta roja en varios departamentos del sur y reforzó las evacuaciones este martes. Cientos de personas han sido trasladadas a refugios temporales bajo supervisión de Protección Civil y fuerzas de seguridad, según confirmó el Ejecutivo en un comunicado oficial.