El inquietante sueño de Yeison Jiménez que anticipó su fatal accidente aéreo

Hace pocos días, el popular artista de Colombia dio una entrevista que conmocionó a todos, allí dio detalles sobre lo que terminó siendo su muerte.

El mundo de la música popular en Colombia está de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, un reconocido cantante de rancheras. Este sábado fue protagonista de un impactante accidente aéreo junto a otras cinco personas, el cual derivó en un incendio que consumió por completo el vehículo aéreo.

El cantante viajaba en una avioneta que había partido desde Paipa con destino a Medellín, donde debía continuar con su agenda artística. Según indicaron, una aparente falla mecánica habría provocado que la aeronave colapse y se estrellara.

Aún así, lo que más llamó la atención fue una entrevista en la que reveló que un sueño lo perseguía. Se trataba de un accidente que sufriría en el avión en que se movía para sus recitales. "Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión" , afirmó el joven cantante de 35 años.

La escalofriante premonición de un cantante colombiano antes de morir

El impactante relato del cantante sobre sus trágicos sueños

En entrevistas recientes, Jiménez confesó, visiblemente afectado, que había soñado hasta en tres ocasiones con un final idéntico al que, trágicamente, encontró en la vida real. Sus palabras, que en su momento fueron una anécdota inquietante, hoy resuenan como el eco de una tragedia anunciada.

En el programa "Se dice de mí" de Caracol TV, afirmó que tuvo tres sueños casi idénticos en los que su vida corría peligro en el aire. La secuencia, según sus propias palabras, era perturbadoramente específica: "Yo tengo un avión. Yo me soñé dos veces en España, que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice: 'Yei, estamos listos' y que yo le digo: 'Marica, vaya dar una vueltica al avión' y vuelve, y él dice que no aprende el avión. Que él vuelve al avión, despega y cuando regrese me dice: 'Marica, menos mal, se me soltó un tubo'".

El tercer sueño, fue el que confirmaba lo que sería su muerte. Con un nudo en la garganta, agregó: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté".

Estos sueños llevaron al cantante a sufrir un fuerte impacto emocional. Jiménez reveló que estas premoniciones le habían causado episodios de depresión y reflexiones sobre lo endeble de la vida. "Pensaba en mi bebé", relató con angustia en la entrevista.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que el impacto se produjo aproximadamente a las 16:11, hora local. Según videos que circularon en redes sociales, la aeronave se dio vuelta al intentar despegar e impactó contra la pista, sin dar oportunidad de maniobra a los tripulantes.

"No hay sobrevivientes del accidente", se limitó a señalar el coronel Álvaro Bello de la dirección de Aeronáutica Civil colombiana a la cadena Caracol Radio.

Quién era Yeison, el cantante que conmocionó a Colombia con su muerte

Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Desde muy joven encontró en la música una forma de escape y de construcción personal. Su carrera artística comenzó formalmente en 2013 con el lanzamiento de su primer álbum Con el corazón – Volumen 1, pero fue el tema "Aventurero" el que lo posicionó definitivamente entre los referentes del género.

A lo largo de su trayectoria, el cantante sumó éxitos como El desmadre, Tenías razón, Ya no mi amor, Te perdí, Maldita traga, Hasta la tumba, Guaro, Se acabó, Borracho y loco, Ni tengo ni necesito, Vete y Por qué la envidia, canciones que lo consolidaron como una de las voces más populares del país.

En 2021, su figura trascendió aún más el ámbito musical al convertirse en jurado del programa "Yo Me Llamo", también de Caracol Televisión, lo que amplió su exposición mediática y lo acercó a un público más amplio.

En 2024 recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: el premio "Artista Ejemplo de Vida / Personaje del año 2023" en el Congreso de la República.