Elecciones en Uruguay: Álvaro Delgado y Yamandú Orsi se disputan la presidencia

Sin embargo, para este balotaje no hay un favorito , puesto que las encuestas advierten que hay paridad entre ambos candidatos. "Todas las encuestas muestran un escenario de altísima paridad y en algunos casos la diferencia entra en el margen de error", indicó la politóloga y docente del Instituto de Ciencia Política, Camila Zeballos, en diálogo con Xinhua. En tanto, la consultora Cifra develó que Orsi conseguiría la victoria con un 47 por ciento, dejando a Delgado con un 46,4.

Uruguay-Elecciones-1.jpg

Son, en total, 2.727.120 los electores habilitados para sufragar este domingo, entre las 08:00 y las 19:30 en más de 7.200 circuitos de votación. Los candidatos prometen acciones totalmente opuestas. Por su parte, Orsi, de 57 años, asegura que habrá un "cambio seguro" para acelerar el crecimiento económico con "igualdad". En cambio, Delgado, de 55, busca seguir adelante con las medidas del Gobierno de Lacalle Pou.

Los madrugadores ya se acercaron a las urnas para sufragar por su favorito. De acuerdo con los medios locales, cerca de las 20:30 horas se conocerán los primeros resultados de la elección en la página oficial de la Corte Electoral.

Votó Yamandú Orsi

Yamandú Orsi, votó en un centro de estudios de Canelones, el departamento del que fue intendente durante 10 años. El frenteamplista contó que habló con Delgado durante el sábado. “Se le desea (suerte), pero un poquito menos que a uno”, dijo el presidenciable. Sin embargo, comentó que no habló con el presidente Luis Lacalle Pou.

Orsi afirmó que durante la jornada no pedirá información sobre cómo viene la votación y señaló que seguirá el avance de la jornada por la prensa. “Es una experiencia increíble, cargada de razón y afecto. Esto fortalece y permite mirar hacia el futuro”, señaló.

Votó Yamandú Orsi..jpg tras emitir su voto, Yamandú Orsi dijo que, "la esencia de la política son los acuerdos”. Foto: Google.

“La esencia de la política son los acuerdos. Nunca terminás conforme del todo. Mi línea argumental es la que he tenido desde hace años. No me gusta hablarle a los segmentos. Tenés que decir lo que pensás y sentís. Acomodar el cuerpo a necesidades electorales a la larga es una trampa”, declaró en una rueda de prensa.

“En algún momento vamos a tener que discutir (el voto del exterior). No es justo que voto solo el que puede venir porque tiene los recursos. En el mundo la tendencia es que se vote”, dijo Orsi aunque recordó que Uruguay ya saldó esa discusión en un plebiscito en 2009.

Las palabras de Pepe Mujica en las elecciones

José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, asistió esta mañana a votar, cuando fue sorprendido por los periodistas. Entonces, indicó Mujica: “Seguramente el gobierno que venga, fuera el que fuera, va a tener que crear un clima para poder negociar”.

José Pepe Mujica.jpg

Respecto a la relación con la Argentina, manifestó que “hay que tratar que sea lo mejor posible, pero es difícil. Por ejemplo, la medida que acaba de tomar en la cuenca del Paraná subiendo los peajes, nos castiga a nosotros y a Paraguay”, argumentó.

“Mi futuro más próximo es el cementerio por razones de edad. Pero me interesa la suerte de los jóvenes, que cuando tengan mi edad van a vivir un mundo distinto. Ustedes tienen que pensar cómo va a ser el futuro”, sostuvo el expresidente uruguayo.