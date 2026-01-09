Estados Unidos planea la reapertura de su embajada en Venezuela

El gobierno de Trump anunció el envío de una comitiva de diplomáticos para evaluar una posible reapertura gradual de la embajada estadounidense.

Tras el proceso de transición que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos arribó al país para evaluar la posibilidad de una reapertura de su embajada, la cual se encontraba cerrada desde 2019.

En este sentido, diplomáticos encabezados por Jhon McNamara, encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela , arribaron este viernes a Caracas para realizar una evaluación inicial sobre la posible reapertura gradual de la embajada estadounidense en el país sudamericano.

La misión tiene como objetivo analizar las condiciones para retomar de manera progresiva las operaciones diplomáticas en Venezuela , en el marco de la transición política que se vive en el país y con la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Desde la agencia Bloomberg aseguraron que el gobierno de Trump está actuando con rapidez para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, solicitando al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.

Por el momento no se esperan reuniones con el liderazgo político interino venezolano durante esta visita. Las discusiones sobre encuentros futuros continúan, pero se mantienen en fase preliminar.

"Restablecimiento de las misiones diplomáticas"

El gobierno de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con el país norteamericano, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias de la "agresión y del secuestro" del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense, según un comunicado difundido por el canciller Yván Gil.

Delcy Rodríguez. Venezuela Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela por 90 días.

Quién es McNamara, el encargado de la posible reapertura de la embajada

McNamara, encargado de esta negociación, actualmente se desempeña como encargado de negocios, ad interim, en la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, desde el 1 de febrero de 2025.

Su experiencia incluye cargos como jefe de misión en el Caribe Neerlandés, sub jefe de misión y encargado de negocios en Lima, y diversas funciones en la embajada estadounidense en Bogotá, donde trabajó en áreas consulares, de lucha contra el narcotráfico y como oficial político.

El diplomático es originario de la ciudad de Nueva York y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el Servicio Exterior de Estados Unidos.

Durante su carrera, McNamara también fue consejero político durante las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ocupó el cargo de encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos en Nassau. Fuera del continente americano, sirvió como asesor provincial en Babilonia, Irak, y posteriormente como subdirector del equipo de transición en el Ministerio del Interior en Bagdad.

Además, realizó dos asignaciones en Afganistán como subdirector del equipo de reconstrucción provincial de Kandahar y director de la sección de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley en la embajada de Estados Unidos en Kabul.

En Washington, el diplomático ejerció como oficial principal de la Oficina de Venezuela, oficial político y subdirector de la Oficina de Asuntos Mexicanos, y fue profesor en la Universidad de Defensa Nacional. Es veterano del Ejército de los Estados Unidos, con experiencia en América Latina y una asignación en el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono.

El gobierno argentino evalúa la apertura de su embajada

En consonancia con Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei evalúa la reapertura de la embajada argentina en Venezuela, que cerró el año pasado tras la decisión de Nicolás Maduro de retirar el personal diplomático de la Argentina y de otros países de la región.

Fuentes oficiales indicaron que cualquier avance será evaluado con cautela debido a los riesgos de seguridad. "Es una situación delicada y no se puede poner en peligro al personal diplomático", señalaron desde el entorno presidencial.