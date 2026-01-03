Incertidumbre en Venezuela: la vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió una "prueba de vida" de Maduro

La vicepresidenta aseguró que se desconoce el paradero del mandatario y su esposa tras el ataque de EE.UU. Denunció que la agresión militar dejó víctimas fatales.

La situación en Venezuela entró en una fase de máxima incertidumbre tras las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez , quien confirmó que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En un mensaje urgente, la funcionaria exigió una "prueba de vida" del mandatario.

Rodríguez calificó la operación de Estados Unidos como una agresión que "vulneró la soberanía del país y asesinó a inocentes". Pese al despliegue militar, la funcionaria sostuvo que el país se mantiene "en calma" y realizó un llamado a la "unión nacional" de todas las fuerzas vivas para resistir la ofensiva.

La tensión en el continente alcanzó niveles críticos este sábado. Tras confirmarse la ofensiva militar de Estados Unidos, la República Bolivariana de Venezuela emitió un duro comunicado donde repudia la "gravísima agresión militar" perpetrada contra Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Desde el Palacio de Miraflores calificaron el ataque como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y aseguraron que el objetivo final de la administración de Donald Trump es el control de los recursos naturales del país, específicamente el petróleo y los minerales.

Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno venezolano anunció que el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. Esta medida busca proteger los derechos de la población y, según el comunicado oficial, autoriza el paso inmediato a la "lucha armada" para repeler la presencia extranjera.

"El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz", dicta el texto, que también hace un llamado a la "fusión popular-militar-policial" bajo la consigna de "pueblo a la calle".

Padrino López denunció un ataque masivo y ordenó el despliegue total de las fuerzas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció una incursión militar de los Estados Unidos con misiles y helicópteros de combate sobre zonas civiles de Caracas y otros puntos del país, advirtiendo que la nación no se rendirá ante la ofensiva.

López informó que las fuerzas invasoras profanaron el suelo venezolano en las localidades de Fuerte Tiuna, la capital, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El titular de la cartera dijo que los proyectiles impactaron en urbanismos de población civil, por lo que las autoridades iniciaron la búsqueda de posibles víctimas.

El ministro de Defensa de #Venezuela, Vladimir Padrino López: ¡Pueblo heroico de Venezuela! ¡Soldados de la Patria! ¡Hijos e Hijas de Bolívar! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informa al mundo entero, que en la madrugada de hoy 03ENE26 el pueblo venezolano ha sido…

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, afirmó Padrino López a través de un video difundido en sus redes sociales, donde calificó la acción como “ruin y cobarde”.

Ante el avance extranjero, el jefe de las Fuerzas Armadas anunció una respuesta militar de gran escala en todo el territorio. “Activaremos un despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral”, sostuvo.

Asimismo, el ministro hizo un llamado a la población para mantener el orden y evitar que la situación derive en un descontrol social. “Pido evitar el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas. Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, concluyó.

Antecedentes: la guerra contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió al mundo este sábado al anunciar que Nicolás Maduro fue capturado tras una ofensiva militar en territorio venezolano. Según informó el mandatario a través de su red social Truth, el operativo incluyó un ataque aéreo de gran escala perpetrado por fuerzas estadounidenses.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", detalló el jefe de la Casa Blanca.

Trump adelantó que brindará una conferencia de prensa para dar más precisiones sobre la operación realizada en colaboración con fuerzas del orden.

El operativo ordenado por Donald Trump no fue un hecho aislado. En noviembre, el republicano había advertido sobre posibles intervenciones militares para desarticular lo que denomina una red de narcotráfico liderada por el chavismo.

En los últimos meses, la Casa Blanca había reforzado su presencia en el Mar Caribe con buques de guerra e incluso procedió a la incautación de petroleros que operaban para el régimen. Para Trump, el conflicto con los cárteles justifica lo que describe como un "conflicto armado", ubicando a Maduro como una pieza clave de ese entramado delictivo.