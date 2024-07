Joe Biden dio positivo de Covid-19 y peligra campaña presidencial

Biden llegó al aeropuerto de Las Vegas en su limusina presidencial negra, al salir del vehículo, levantó el pulgar de una de sus manos en señal de aprobación, mirando a los periodistas que lo esperaban. Preguntado por los periodistas sobre cómo se sentía, Biden dijo: "Me siento bien" . A continuación, el presidente, que no llevaba barbijo, subió las escaleras que lo llevaban al avión presidencial Air Force One, con el que se desplazó a su vivienda del estado de Delaware para permanecer en aislamiento.

El mandatario presenta síntomas leves informó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre. Además detalló que Biden seguirá realizando todas sus funciones mientras está aislado. En declaraciones citadas por el diario estadounidense The Washington Post, el médico del presidente, Kevin O'Connor, precisó que presenta rinorrea (secreción nasal), tos y malestar general.

La conferencia cancelada

Mientras tanto en Las Vegas, la presidenta de la organización hispana UnidosUS, Janet Murguía, donde Biden tenía previsto dar un discurso en el marco de la conferencia anual del grupo, indicó a los presentes en el evento: "Lamentablemente, acabo de hablar por teléfono con el presidente Biden. Me dijo que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. El presidente estuvo en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo en covid. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones recomendadas y no quiere poner a nadie en riesgo".

Embed

Según explicó, Biden estaba decepcionado por no poder acudir, pero esperaba poder hacerlo en el futuro. "Me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente, que tendremos la oportunidad de escucharlo directamente en el futuro y que lamenta no poder estar aquí", afirmó.

El tremendo furcio de Joe Biden que preocupó a todos

El presidente cometió un nuevo furcio cuando se refirió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como “presidente Putin”. El mandatario se encamina a presentarse como candidato a la reelección, mientras que muchos referentes del partido demócrata le piden que desista y se baje.

Antes de dejar el estrado, ante un aplauso tímido de los presentes producto del error, Biden se rectificó y buscó resolver la situación con complicidad del líder ucraniano.

"¿Presidente Putin? tenemos que vencer al presidente Putin. Presidente Zelensky. Estoy tan concentrado en vencer a Putin, tenemos que preocuparnos por eso", corrigió Biden.

Biden volvió a confundirse

"Soy mejor", dijo Zelensky con complicidad. "Mucho mejor", remarcó el mandatario norteamericano.

El -por ahora- candidato demócrata se expuso también a responder preguntas de los periodistas en lo que significa un momento decisivo en su intento por mantener su postulación presidencial.