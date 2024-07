Duro golpe a Biden: George Clooney pide que se baje de la carrera presidencial

En un artículo de opinión en el New York Times, el célebre actor de Hollywood enfatizó que es partidario de Biden, pero que el Partido Demócrata perderá las elecciones y cualquier posibilidad de controlar el Congreso si él sigue siendo el candidato .

Clooney es un histórico y activo militante del Partido Demócrata

Clooney, que en los últimos meses demostró su fidelidad con los demócratas ejerciendo de anfitrión en varios eventos de recaudación de fondos, afirmó que no es sólo su opinión, sino “de todos los congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado”.

El actor señaló que el partido debe elegir a un nuevo candidato en la convención del próximo mes. Será un proceso “desordenado”, indicó, pero que "despertará" a los votantes.

Es más, mencionó como posibles candidatos en lugar de Biden a la vicepresidenta Kamala Harris, al gobernador Wes Moore de Maryland, a la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan y al gobernador Gavin Newsom de California. En esta ocasión no nombró a Michelle Obama, otra de las figuras que los demócratas suelen incluir en el listado.

Las duras palabras de Clooney

“En los últimos cuatro años ha ganado muchas batallas, pero hay una que no puede ganar, la batalla contra el tiempo. Ninguno de nosotros podemos”, advierte Clooney en su artículo de opinión en The New York Times.

“Es devastador decirlo, pero el Joe Biden que vi hace tres semanas en un acto para recaudar fondos no es el Biden de 2010. Ni siquiera el Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos pudimos ver en el debate (con Trumpl)”, explica el actor.

El mes pasado, Clooney, Julia Roberts y Barbra Streisand estuvieron entre las celebridades en un evento que recaudó un récord de más de 30 millones de dólares para Biden, con la esperanza de impulsar a los demócratas en estos comicios cruciales.

“Amo a Joe Biden. Lo considero un amigo y creo en él", remarca Clooney, pero aclara que los líderes del partido “no pueden seguir diciendo que no vimos algo que todos pudimos observar”, en referencia a las equivocaciones, lapsus y olvidos del mandatario.

“Estamos todos tan aterrados con la idea de que Trump logre un segundo mandato que hemos optado por ignorar todos los síntomas que nos alertaban” de la situación personal de Biden, enfatiza.

"No vamos a ganar en noviembre con este presidente"

En directa alusión a los problemas de Biden, el actor agrega: “Como demócratas, colectivamente contenemos la respiración o bajamos el volumen cada vez que vemos al presidente, a quien respetamos, bajarse del Air Force One o regresar a un micrófono para responder una pregunta espontánea”.

“Se trata de edad. Nada más”, remarca, para agregar: “No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además de eso, no ganaremos la Cámara y perderemos el Senado”.

Clooney les pide a los dirigentes demócratas como Nancy Pelosi y Chuck Schumer que lo persuadan a Biden para que “se haga a un lado voluntariamente”.

Trump desafía a Biden otro debate

Aprovechando el caos que reina en el Partido Demócrata, el candidato republicano Donald Trump desafió a Biden a otro debate televisivo como tuvieron en la CNN. Pero, en este caso, sin moderador.

“Nuestra victoria fue tan contundente que el propio partido de Joe ahora quiere tirar la toalla y entregar la presidencia después de una sola actuación de 90 minutos”, declaró Trump.

En referencia al Partido Demócrata, Trump afirma: “Quieren que el deshonesto Joe deje la contienda. Es una pena la manera en que lo están tratando. Pero que no les dé lástima. Es un tipo muy malo”.

"Este es el mayor encubrimiento de la historia"

Después de varios días sin aparecer, en los que se la pasó jugando al golpe mientras crecía la disputa interna entre los demócratas, Trump reapareció con nuevas críticas.

El expresidente republicano dijo que el gobierno está encubriendo el deterioro de Biden. “Este es el mayor encubrimiento de la historia política. Como saben, todos ellos son coconspiradores en el siniestro complot para engañar al público estadounidense sobre las capacidades cognitivas del hombre que ocupa el Despacho Oval”, lanzó en un acto cerca de Miami.