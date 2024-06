Kate Middleton, princesa de Gales, reapareció en un desfile en Londres

princesa de Gales, Kate Middleton

En tanto, el esposo de Kate, el príncipe William, montaba a caballo junto a sus tíos -la Princesa Real, Ana, y el duque de Edimburgo, Eduardo-, detrás de la carroza de los reyes y delante de la de su mujer e hijos.

Kate Middleton, princesa de Gales, anticipó su aparición en las redes

En un comunicado difundido este viernes, Kate Middleton habló de su diagnóstico de cáncer y el tratamiento que realiza. Señaló que está consiguiendo "buenos progresos" aunque mantuvo cautela sobre el futuro.

"Estoy haciendo buenos progresos pero como sabe cualquier persona que pasa por quimioterapia, hay días buenos y días malos.

princesa de Gales, Kate Middleton

En los días que me siento suficientemente bien, es una alegría implicarme en la vida escolar, pasar tiempo personal con las cosas que me dan alegría y positivismo, así como comenzar a hacer algo de trabajo desde la casa", analizó la princesa.

En otro tramo del comunicado, indicó que seguirá con este tratamiento "unos cuantos meses más". "Todavía no estoy fuera de peligro", advirtió.

Cómo fue el anuncio de Kate Middleton sobre su salud

Luego de varios meses de ausencia oficial, Kate reapareció con un mensaje en el que explicó que, luego de la cirugía abdominal a la que se sometió en enero de este año.

El pasado 22 de marzo, la Princesa de Gales finalmente rompió el silencio tras semanas de especulaciones sobre su salud y confirmó que estaba realizando sesiones de quimioterapia preventiva luego de que, durante una cirugía abdominal a la que se sometió en enero, encontraran evidencias de cáncer en su cuerpo.

Su oficina, el Palacio de Kensington, se negó a dar más detalles sobre el tipo de cáncer o sobre su tratamiento, salvo decir que la quimioterapia preventiva había comenzado en febrero.

Reapareció Kate Middleton.jpg

La esposa del príncipe de Gales, William, detalló que tras la intervención abdominal, los médicos entendieron que la condición no era cancerosa. "La cirugía se realizó con éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después detectaron que el cáncer había estado presente. Mi equipo médico recomendó que fuera tratada con quimioterapia preventiva, y ahora me encuentro en las primeras fases de ese tratamiento”, explicó Middleton.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida”, dijo.