Los mejores memes tras la "reaparición" de Kate Middleton

El misterio sobre el paradero de Kate Middleton continúa , y aunque se habla de su "reaparición", la calidad del video es tan mala que terminó generando una catarata de memes en redes sociales. Lo cierto es que Kate se sometió a una cirugía abdominal en el mes de enero y aún no se encuentra recuperada.

Si bien no se dieron muchos detalles sobre la intervención, la familia real británica confirmó que Middleton estuvo internada durante dos semanas, tras el procedimiento . Luego continuó con los cuidados en la finca de Sandringham, rodeada de naturaleza y de sus seres queridos, como el rey Carlos, que fue diagnosticado de cáncer recientemente.

Pero desde diciembre no se la vio en público y comenzaron a surgir varias teorías sobre lo que estaría ocurriendo con ella, especialmente después de que retocara una foto familiar para simular que estaba bien. Los usuarios de redes sociales se preguntan qué está pasando con Kate Middleton, y las teorías crecen a pasos agigantados.

En este contexto, la difusión de un video que muestra su "reaparición" en las últimas horas causó la aparición de cientos de memes, ya que la calidad de la filmación es bastante mala en pleno 2024.

Los mejores memes de Kate

mk01.jpg Las redes sociales están repletas de memes sobre el tema Kate Middleton.

mk02.jpg

mk03.jpg

mk05.jpg

mk04.jpg

Embed Obama yendo a enterarse de primera mano a ver qué hostias pasa con Kate Middleton porque no soporta más Twitter.

pic.twitter.com/IPJlzz0771 — Álex K (@Kililongo) March 19, 2024

Embed "Se muestra un video de Kate Middleton tras meses de especulaciones"



Las redes sociales: pic.twitter.com/oZCx7qxvbE — Yogulado (@Supertramp9713) March 19, 2024

Embed La Casa Real Británica mostrando a Kate Middleton: pic.twitter.com/VO3mSkShXL — CristinaBGP (@Crisnea90) March 19, 2024

Embed Nuevas imágenes de Kate Middleton desde el Palacio de Buckingham pic.twitter.com/XL5U6hRfEw — ismael DelasHeras (@ismaeldlasheras) March 19, 2024

Embed Se ve clarísimamente que es Kate Middleton. pic.twitter.com/DqUuUbmzXd — Antifa CCCP (@Antifa_CCCP) March 19, 2024

Embed ÚLTIMO MUNUTO Fotografías de Kate Middleton tomadas ayer! pic.twitter.com/WpTddOChPd — Luis Chataing (@LuisChataing) March 19, 2024

Las teorías sobre Kate Middleton

“¿Está muerta?, ¿Tuvo un ACV?, ¿Le hicieron una colostomía?, ¿Está con depresión?, ¿Está en coma?, ¿Sufrió violencia doméstica?”, ¿Sufrió un breakdown mental porque los rumores en Inglaterra dicen que William está esperando un hijo con su amiga Rose, la marquesa de Cholmondeley?”, son algunas de las preguntas.

Sumado a estas dudas, muchos usuarios indicaron que la cadena BBC habría puesto su logo de luto por la muerte de la princesa, aunque otros pensaron que podría haber fallecido el rey, pero la realidad es que la cadena pública británica ya utilizaba el color negro como parte de su imagen corporativa.

Hace unos días, publicaron en el diario The Times la información de cómo sería el día a día de Kate, pero este fin de semana completaron la información con un artículo en The Sun, donde aseguraron que la vieron en una tienda de productos orgánicos llamada The Windsor Farm Shop, ubicada muy cerca de su domicilio.

“Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras. Parecía feliz, saludable y relajada”, manifestó el testigo que vio a Kate junto con William.

Pero lo único que hay es el relato del testigo al diario porque no se vieron imágenes sobre la presunta salida de Middleton, por lo que es probable que las especulaciones y las teorías conspirativas continúen hasta que la princesa haga una aparición pública. Para eso falta un mes porque Kate está de baja hasta el 17 de abril, día en el que retomaría su agenda oficial.

“Veo probable la posibilidad de que la princesa hable de su recuperación en uno de sus actos oficiales. Cuando interactúan con el público se muestran abiertos, así que si piensa hacerlo, será así como lo haga. Querrán abrirse y ser claros, pero lo harán cuando se sientan preparados. Conociéndola, creo que esa será su decisión”, aseguró una fuente cercana a la Casa Real británica.