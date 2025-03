Kill Switch: el botón de Trump que deja sin armas a Europa

No solo Estados Unidos es líder en el desarrollo de armamento, sino que también desempeña un papel crucial en la exportación de estos productos a países aliados, incluidos varios en Europa. Sin embargo, recientemente surgióuna inquietante sospecha dentro de la industria armamentística, la cual podría alterar la manera en que los países reciben y utilizan las armas compradas a Estados Unidos.

El surgimiento del 'kill switch' y su impacto en las armas de EE. UU.

Trump Defensa Pentagono.jpg Trump despierta temor en Europa por el Kill Switch, un botón que anula las armas de guerra.

El ‘kill switch’, en términos simples, sería un mecanismo que permitiría a Estados Unidos desactivar un sistema de armas a distancia, dejándolo inutilizable en cuestión de horas. Este sistema ha levantado controversia debido a que, si existiera, podría poner en peligro la capacidad operativa de varias armas avanzadas adquiridas por países de Europa, como los cazas F-35.

Estos aviones, fabricados por Lockheed Martin, son utilizados por varias naciones europeas, incluidas Bélgica, Alemania, Polonia e Italia, y han sido considerados el futuro de la aviación militar. Según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, los países miembros de la OTAN dependen en un 60% de las importaciones armamentísticas de Estados Unidos, lo que hace que este sistema de control remoto sea una preocupación para muchas naciones en el continente europeo.

Aunque no existen pruebas oficiales que confirmen la existencia de un ‘kill switch’, varios expertos en defensa han respaldado la idea de que es una posibilidad real. Richard Aboulafia, experto en tecnología de defensa y aeroespacial, aseguró en una entrevista con Financial Times que un sistema de control remoto es algo que podría implementarse con algo tan simple como un código de software. Aboulafia argumenta que la tecnología está disponible y que no sería difícil incorporar un mecanismo de este tipo en los sistemas de armas estadounidenses.

Además, Christophe Gomart, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar francesa, afirmó que Estados Unidos podría bloquear los aviones F-35 en operaciones militares si no estuvieran de acuerdo con el plan de vuelo aprobado por el Pentágono.

Por otro lado, algunos actores de la industria, como las autoridades de defensa de Suiza, han negado la existencia de dicho mecanismo. El Departamento Federal Suizo de Defensa, Protección Civil y Deportes (DDPS) ha asegurado que un control remoto sobre los cazas F-35 es imposible.

Sin embargo, lo que no se puede negar es que los sistemas de armamento avanzados, como los F-35, están diseñados para depender de actualizaciones constantes de software y componentes electrónicos, muchos de los cuales provienen de Estados Unidos. Si el gobierno estadounidense decidiera dejar de proporcionar soporte, estos sistemas quedarían obsoletos y, en última instancia, inutilizables.

Europa busca mayor autonomía en defensa

La desconfianza en el control que Estados Unidos podría tener sobre las armas vendidas a Europa se ve exacerbada por los recientes eventos políticos, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Durante su mandato, Trump mostró una postura impredecible hacia los aliados internacionales, lo que ha generado inquietudes sobre las decisiones que podría tomar el gobierno estadounidense en relación con la seguridad y defensa de otros países. Un informe reciente señaló que los cazas F-16 suministrados por EE. UU. a Ucrania dejaron de funcionar repentinamente, lo que alimentó la sospecha de que Estados Unidos podría aplicar un control similar a las flotas extranjeras de F-35.

Esto llevó a varios países europeos a replantearse su relación con Estados Unidos en términos de defensa. Las decisiones de Trump, como el cambio de postura sobre Ucrania, unidas a los temores sobre la vulnerabilidad de las armas estadounidenses, han generado un debate sobre la necesidad de independencia en el sector militar. En este contexto, varios gobiernos europeos están explorando opciones para diversificar sus fuentes de armamento y reducir la dependencia de Estados Unidos.

Un paso en este sentido fue anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, quien prometió una inversión de 800.000 millones de euros en defensa para los próximos años. Esta inversión está destinada a fortalecer la capacidad militar de Europa y reducir la necesidad de depender de las exportaciones de armas de Estados Unidos. La idea es que Europa sea capaz de producir sus propios sistemas de defensa, incluidos aviones de combate y drones, sin tener que depender de los proveedores externos.

La desconfianza hacia el control que EE. UU. podría ejercer sobre las armas europeas ha llevado incluso a algunos países a cancelar adquisiciones. Portugal, por ejemplo, suspendió la compra de cazas F-35 debido a estas preocupaciones. Otros países fuera de Europa, como Canadá, también están reconsiderando sus compras de armamento estadounidense.