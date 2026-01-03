La captura de Nicolás Maduro sacude al mundo: la reacción de Rusia y la postura de la UE

Durante la madrugada del sábado se produjo una incursión de tropas de Estados Unidos en Caracas, donde se produjo la extracción del líder chavista.

La captura de Nicolás Maduro en Caracas sacudió el tablero geopolítico y la Unión Europea reclamó este sábado cautela ante un posible conflicto bélico.

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas , exigió formalmente “moderación” luego de establecer contacto directo con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para analizar las implicancias del arresto del líder venezolano.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la funcionaria europea precisó el alcance de sus gestiones diplomáticas ante la vertiginosidad de los acontecimientos en territorio sudamericano.

“He hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela”, detalló Kallas, quien enfatizó que el bloque regional hace “un llamamiento a la moderación” para preservar la integridad de los involucrados.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Por su parte, el entorno del gobierno estadounidense buscó llevar tranquilidad respecto a la continuidad de las operaciones en suelo venezolano.

Según lo informado por el senador republicano Mike Lee, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Nicolás Maduro ya se encuentra bajo custodia y que será trasladado para enfrentar un juicio penal en los Estados Unidos.

En ese sentido, las autoridades norteamericanas descartaron el inicio de una ofensiva de mayor escala tras haber cumplido el objetivo de la detención. “Las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, manifestó Lee a través de la plataforma X, asegurando además que, con el líder capturado, “no se esperan nuevas acciones militares” en el país caribeño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BasedMikeLee/status/2007395531023352319&partner=&hide_thread=false Just got off the phone with @SecRubio



He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026

Rusia condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió este sábado un comunicado oficial en el que condena de forma enérgica la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Moscú calificó los bombardeos ocurridos durante la madrugada como un “acto de agresión armada” contra una nación soberana, advirtiendo que este accionar constituye una grave violación del derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad de todo el hemisferio.

La declaración de la cancillería rusa se suma al clima de tensión global tras los ataques reportados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Desde Moscú señalaron que el uso de la fuerza unilateral por parte de Washington genera una “profunda preocupación”, instando a la comunidad internacional a pronunciarse frente a lo que consideran una escalada bélica injustificada en la región.

Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.

Si realmente tuvo lugar, es una violaión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia (@mae_rusia) January 3, 2026



Si realmente tuvo lugar, es una violaión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia (@mae_rusia) January 3, 2026

Esta postura de Rusia refuerza el alineamiento geopolítico frente al conflicto, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro lidera el pedido de sesiones urgentes en la ONU y la OEA para frenar la ofensiva.

Con el “estado de conmoción” declarado por Nicolás Maduro y el despliegue de tropas en las fronteras vecinas, el pronunciamiento del Kremlin añade un componente de confrontación entre potencias que eleva la incertidumbre sobre el desarrollo de las próximas horas en el escenario sudamericano.

Colombia activa alerta máxima y refuerza fronteras

La crisis regional escaló a niveles críticos este sábado tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos sobre diversos puntos de Venezuela, incluyendo Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la activación inmediata del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para gestionar una eventual emergencia humanitaria y atender a la población migrante que intente cruzar la frontera.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.

Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Sánchez informó que la Fuerza Pública colombiana se encuentra en máxima alerta para neutralizar posibles ataques terroristas en suelo nacional, aclarando que la amenaza proviene de grupos criminales transnacionales y no de los Estados. Como medida preventiva, se ha blindado la seguridad de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro solicitó una reunión urgente de la ONU y la OEA, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, decretó el “estado de conmoción exterior” en todo su territorio.