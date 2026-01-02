La hija de un reconocido actor fue hallada sin vida en un hotel

Una tragedia conmociona al mundo de Hollywood tras conocerse el fallecimiento de la hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones. Por el momento, la causa de la muerte se encuentra bajo investigación, aunque las autoridades descartaron la existencia de indicios criminales.

El cuerpo sin vida fue identificado como Victoria Jones, de 34 años, quien fue hallada en una habitación del hotel Fairmont, ubicado en la ciudad de San Francisco. El hallazgo se produjo alrededor de las 3 de la madrugada del 1° de enero, de acuerdo con lo informado por autoridades locales y replicado por medios estadounidenses.

El fallecimiento se hizo público luego de que el Departamento de Bomberos de San Francisco recibiera un llamado por una emergencia médica a las 2:52 del 1° de enero. Personal sanitario se trasladó hasta el hotel y, tras asistir a la mujer, constató su deceso en el lugar.

Minutos más tarde, efectivos policiales se hicieron presentes para colaborar con el procedimiento y preservar la escena, que quedó a disposición del Departamento de Policía y de la Oficina del Médico Forense, quienes llevan adelante la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Su breve recorrido actoral

Victoria Kafka Jones era una de las dos hijas que el actor texano tuvo junto a Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996. De ese matrimonio también nació Austin, el primogénito de Tommy Lee Jones.

Nacida en 1989, Victoria tuvo algunas incursiones tempranas en el ámbito artístico, principalmente en producciones vinculadas al entorno familiar. Durante su niñez y adolescencia participó en algunos proyectos audiovisuales.

En 2002 formó parte del elenco de Men in Black II (Hombres de Negro 2) y, al año siguiente, realizó una aparición en la serie One Tree Hill. En 2005 integró el reparto de Los tres entierros de Melquiades Estrada, película dirigida y protagonizada por su padre, cuyo trabajo fue distinguido con el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes.

victoria jones2

En el marco de la difusión de ese film, el actor recordó en una entrevista una anécdota sobre el rodaje, en la que relató las exigencias laborales que implicó la participación de su hija: “Tenía que levantarse a las 5 de la mañana para su parte. Una mañana, no quería levantarse de la cama y le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí. Entonces, sin decirme nada, el personal de producción fue, la despertó y la llevó rápidamente al set de rodaje justo a tiempo”.

Si bien no continuó una carrera estable en el cine, Victoria acompañó a Tommy Lee Jones en distintas actividades públicas a lo largo de los años. Entre ellas, se destacó su presencia junto al actor en el Festival de Cannes en 2014 y, tres años más tarde, su viaje a Japón para asistir con él al Festival Internacional de Cine de Tokio, donde el intérprete se desempeñó como presidente del jurado.