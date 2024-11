La incómoda situación de Orsi en Uruguay: qué postura tomar con Maduro

El lunes pasado, después de visitar a su referente directo, el expresidente José Mujica, le preguntaron a Orsi si va a invitar al líder chavista. “Veremos”, respondió, dejando abierto la posibilidad.

Maduro aprovechó las discrepancias para mostrarse como aliado de un presidente de centroizquierda. Fue uno de los primeros en saludar el triunfo de Orsi, a quien le mandó un mensaje conciliatorio.

“Vayamos hacia la construcción de una relación respetuosa y positiva, de cooperación y apoyo compartido entre nuestros países”, le escribió el venezolano, que ya sufre el desaire del brasileño Lula da Silva y el rechazo del chileno Gabriel Boric en la región.

Reclamos a Orsi para que no invite a Maduro

Este martes, el Partido Nacional, que integra el actual gobierno de centroderecha, le pidió púbicamente que no lo invite por tratarse de un dictador.

Lacalle Pou es uno de los líderes regionales que más criticó lo que está ocurriendo en Venezuela tras las fraudulentas elecciones de mediados de este año.

El Partido Nacional le pidió a Orsi que no invite a "dictadores"

“Vamos a reclamarle al presidente electo de la República que no invite a dictadores a la asunción el próximo 1° de marzo. Nosotros no queremos a dictadores como Díaz-Canel, como Maduro, como Ortega en Uruguay”, afirmó el diputado Juan Martín Rodríguez, del oficialismo actual.

“El 1° de marzo es una fiesta democrática para los uruguayos y no aceptamos en nuestro país a dictadores que violan derechos humanos, que oprimen a sus pueblos en Latinoamérica”, agregó el legislador.

Qué piensa Orsi de Maduro

El mandatario electo del Frente Amplio tiene una postura muy similar a la del gobierno de centroderecha de Lacalle Pou, pese a ser una corriente política de centroizquierda.

Es también la postura de su referente, José Mujica, quien desacreditó a Maduro por aferrarse al sillón presidencial y no tener una actitud democrática.

Orsi ya calificó de "dictadura" lo que está ocurriendo en Venezuela

Yamandú Orsi considera que en Venezuela no se respetan los derechos humanos y que el chavismo lleva adelante un gobierno autocrático. Incluso lo llegó a calificar de “dictadura”, como el propio Mujica.

En octubre pasado, en plena campaña electoral, le preguntaron a Orsi durante un acto político qué pensaba de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y fue terminante.

“Si no hay libertad, no me imagino la democracia. Eso no es una democracia, es un régimen autoritario, y, si se quiere, una dictadura”, puntualizó ante sus seguidores, que le respondieron con una ovación.

En otra entrevista fue incluso más claro. “Cuando no hay libertad, cuando hay presos políticos, cuando hay 7 millones de personas que se tuvieron que ir del país, creo que no hay dos lecturas", remarcó.

Y continuó: “Entonces, si el esquema es binario y la única forma de analizarlo es democracia o dictadura, no tengo dudas, es dictadura”.

Claro que, como mandatario, la situación puede cambiar. “Lo dije y lo repito, voy a ser el presidente de un país entero, no de un partido ni de una tendencia. Soy y voy a ser hombre de Estado y eso implica que uno tiene vínculos con un montón de Estados, no con presidentes ni con personas”, señalo esta semana.

La invitación a Maduro dependerá de cómo avance el vínculo diplomático de acá a marzo, y de las cuestiones internas en la alianza del Frente Amplio, donde hay pequeños sectores que prefieren mantener lazos con Maduro.

De todas maneras, Orsi reconoció que la relación entre los dos países tiene “dificultades” y que no será fácil reencausarlas.