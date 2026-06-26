Milagro en Venezuela: rescataron con vida a un bebé de 18 días y a su madre

Estuvieron 32 horas atrapados bajo los escombros producto de los terremotos que afectaron ese páis del norte de sudamérica.

Un bebé sobrevivió junto a su madre de los terremotos de Venezuela.

Un bebé de 18 días y su madre fueron rescatados de abajo de los escombros donde permanecieron atrapados por unas 32 horas tras los terremotos que azotaron Venezuela . Juan David fue sacado entre el polvo de un edificio destruido en Playa Grande y una horas después su madre, Dayana Patiño, mientras el resto de la familia no perdía las esperanzas de encontrarlos con vida.

Los vecinos no tardaron en llamarlo el milagro de La Guaira, que es donde etsaba el edificio donde residían y que había quedado totalmente destuido. El hecho, tras los fuertes sismos que afectaron un sector del país, conmovió tanto a los vecinos como a los voluntarios y rescatistas.

Las imágenes del rescate se dieron a conocer a través de las publicaciones de una creadora de contenido conocida como Merly Quintero. Según la publicación Semana, la influencer estaba colaborando en Playa Grande cuando un amigo le pidió ayuda para encontrar a su hermana, Dayana Patiño, quien permanecía desaparecida tras el derrumbe.

Fueron horas de desesperación y búsqueda constante que encabezó el marido de Dayana junto con los voluntarios y rescatistas. “Entre quienes estábamos empezamos a escuchar a la mamá gritar”, relató Quintero sobre el momento en que recibieron señales de vida debajo de la estructura colapsada.

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Primero dieron con el bebé, Juan David, y aproximadamente una hora después rescataron a la mamá. Ambos fueron derivados al hospital luego de permanecer casi dos días atrapados entre los escombros, sin agua ni comida.

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Al menos 920 muertos y 3360 heridos

Tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela, hay al menos 920 personas muertas y 3.360 que resultaron heridas. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez precisó que 172 personas se encuentran atrapadas en los escombros, además de contabilizarse unos 4 mil damnificados por los fuertes sismos.

Además, hay 383 viviendas afectadas “de manera total o de manera importante, la mayoría de ellos en el estado La Guaira”, dijo Rodríguez.

terremoto venezuela

La última cifra oficial de personas fallecidas por los movimientos telúricos casi duplica las 589 informadas por la mañana. Rodríguez dijo que se registraron 302 eventos sísmicos desde el miércoles, cuando ocurrieron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente.

“Por favor no bajen a La Guaira”, pidió Rodríguez en su alocución transmitida por la televisión pública venezolana. “Entendemos la masiva intención de ayudar, pero se congestionan las vías por donde estamos trasladando a los heridos”, explicó Rodríguez.

E indicó: “El mejor apoyo es no congestionar las vías para que los equipos de salud puedan trasladar a los pacientes y para que los cuerpos de rescate puedan hacer mejor su labor”.