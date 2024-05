Miró las cámaras de seguridad y descubrió que su esposo la engañaba con su amiga

mujer engañada en mexico (1).jpg Mariana Guerreo compartió en redes sociales el video del engaño de su pareja y su mejor amiga.

A esto sumó que había meditado mucho en compartir lo que le había ocurrido, hasta que tomó la decisión. “Pensé mucho en subirlo, únicamente por el respeto que le tenía a ella por tantos años de amistad, pero bueno si ambos no me lo tuvieron en mi propia casa, por qué debería importarme”, escribió Mariana en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, finalmente decidió exponerlos a ambos y no solo con la filmación en la que se ve el engaño, sino también con otro video en el que se escuchan las excusas de los involucrados cuando ella los increpa por lo ocurrido.

Mexico. Su esposo la engaño con su mejor amiga

Los pretextos que le dieron los involucrados

Aunque no se conoce el nombre de la entonces mejor amiga por 18 años, sí se escuchó las excusas que utilizó para defenderse: “Yo no tengo por qué ocultarle nada, yo tengo mi cargo de conciencia y sé que aunque yo no empecé, está mal. Además, no sé qué es lo que hará él, si fue capaz de engañarla en su propia casa. Yo la quiero mucho, por eso preferí decirle” agregó. Aunque, la víctima del engaño recalcó que no fue su amiga quien confeso, sino que ella la increpó directamente, luego de ver los videos.

El hombre, por su parte, se mantuvo estoico sin pronunciar una palabra. “¿No lo vas a aceptar Héctor?”, pregunto Mariana, claramente enojada, a lo que él le respondió: “Yo te dije lo que ya te tenía que decir”.

Tras conocerse que su expareja se negó a profundizar sobre lo sucedido, las redes sociales de Mariana se colmaron de mensajes de apoyo y felicitándola por la actitud que había tenido de enfrentar a esas dos personas que tanto quería, pero que la habían traicionado.