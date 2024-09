Nuevo ataque a Hezbollah: a un día de la explosión de los beepers, ahora explotaron walkie-talkies

La cifra de muertos del ataque de los 'beepers', ocurrido este miércoles, se elevó a 12, entre ellos dos niños, según confirmó el ministro libanés de Sanidad, Firass Abiad. Las explosiones hirieron a casi 3.000 personas, entre ellas muchos de los combatientes del grupo chií y el embajador de Irán en Beirut.

El Mundo informó que un fabricante taiwanés negó haber fabricado los 'beepers' que utilizaba Hezbollah.

Previo a las nuevas explosiones, la milicia había confirmado que atacó posiciones de artillería israelíes con cohetes en retribución por los heridos y muertos del martes. Israel todavía no ha desmentido ni confirmado el ataque.

Cómo hizo Israel para causar la explosión masiva

Si bien las autoridades israelíes mantienen silencio sobre lo ocurrido, todo apunta a que fueron sus servicios de inteligencia los que llevaron adelante esta sorprendente operación.

Expertos en seguridad citados por Sky News y The Wall Street Journal coinciden en señalar que lo más probable es que los beepers hayan sido manipulados por agentes israelíes antes de que se distribuyeran entre las milicias de Hezbollah. Esto implica una seria falla de seguridad en el movimiento pro-iraní.

Pero la gran duda es cómo hizo para que estallaran y en forma simultánea. Descartan el uso de Internet, porque estos aparatos solo reciben frecuencia de radio.

La teoría que circuló en base a datos de inteligencia sostiene que se les colocó a los aparatos una carga explosiva de pequeño tamaño, indetectable, que pudo ser detonada en forma remota.

"Parece probable que los buscapersonas que Hezbollah compraron hayan sido comprometidos y convertidos en bombas remotas", señaló un experto en seguridad citado por Sky News.

Uno de los explosivos más potentes

Algunos especialistas precisan que se habría utilizado PETN, uno de los explosivos más potentes de la actualidad, pero que se considera muy estable. El PETN es sensible al calor y a la fricción, lo que explicaría de alguna manera el mecanismo de explosión.

The Wall Street Journal, citando a un oficial de Hezbollah, cuenta que algunos combatientes de la agrupación "sintieron que los buscapersonas se calentaban" y los desecharon antes de que explotaran.

En cuanto a la magnitud de las heridas sufridas por los usuarios, dependía del lugar en el que se transportaba el dispositivo en ese momento. A algunos milicianos les explotó en los bolsillos, causando daños en la región media del cuerpo, mientras que a otros en la mano, provocando la pérdida de falanges.

Chris Hunter, experto en desactivación de bombas y ex oficial del ejército de Gran Bretaña, dijo que no sería la primera vez. “Ya hemos visto este tipo de método particular con dispositivos móviles antes”, afirmó. Aunque nunca en forma masiva.