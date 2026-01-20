Polémica comparación del influencer argentino que viajaba en uno de los trenes que chocó en España: qué dijo

El argentino conocido en redes sociales como "Merakio" realizó un crudo relato sobre su experiencia en el tren que descarriló en España. Qué dijo que desató la polémica.

Un impactante choque entre trenes conmocionó a toda España en la tarde de este domingo. Dos trenes de alta velocidad protagonizaron un accidente en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, que dejó 40 personas fallecidas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados, así como 152 heridos.

Entre las personas que se encontraba a bordo de uno de los vagones afectados era el argentino Lucas Merayo, conocido en redes como Merakio . Este lunes desde su perfil, el influencer -que vive hace 5 años en Madrid- compartió en primera persona lo que vivió durante la tragedia.

Este martes, mantuvo una entrevista con el programa Perros de la Calle en Urbana Play, en la cual relató cómo vivió los instantes previos y posteriores al siniestro: "Había sangre, muertos y se rompían las ventanas. Era como en Destino Final , lo peor que te puedas ya imaginar".

"Todo iba tranquilo, pero de repente comenzó a sentirse una vibración fuerte. Es normal que eso ocurra en los trenes, pero cuando comenzó a tener más intensidad la gente se calló la boca. A los segundos hubo gritos y todos comenzaron a agarrarse de los asientos”, explicó sobre el momento del descarrilamiento.

En sentido, definió aquel momento que se sintió "como un golpe". "No nos habíamos dado cuenta que había descarrilado el último vagón, el 8. Se fue para el lado del contracarril y por ese lado circulaba otro tren de alta velocidad, que iba a Málaga. Los dos trenes iban a una velocidad de 250 kilómetros por ahora", advirtió.

Fue en este momento que se produjo un impacto entre el vagón 8 que descarriló y este segundo tren. Los primeros cuatro vagones del vehículo cayeron a un acantilado.

"Había gente gritando, gente llorando, gente rompiendo el vidrio con el martillo, saltos, pedidos de agua, sangre y muertos. Era como la película de Destino Final, lo peor que te podés llegar a imaginar", describió el influencer.

El comentario del influencer que desató la polémica en redes sociales

Entre toda la descripción que hizo, Merakio deslizó que la situación de la que fue testigo se pareció a la conocida película "Destino Final", algo que le valió cientos de críticas.

Esta referencia no cayó bien en innumerables cuentas, que cuestionaron al standupero. "Lo cuenta en tono alegre"; "Le vino joya la tragedia al content creator"; "Ya que digas 'un bajón' es una falta de respeto"; "El tonito de anécdota me parece muy fuera de lugar"; “Frívolo"; "Su momento de fama"; fueron solo algunos de los mensajes que recibió en contra de sus palabras.

Cómo fue el accidente de los trenes

El accidente se produjo a las 19:45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El impacto fue tan brutal, que quedaron separados unos 500 metros unos de otros. Las causas del siniestro se desconocen y la investigación sigue en curso aunque el presidente de Renfe, la empresa que opera los trenes y el traslado de pasajeros y mercancías, descartó que haya sido un error humano o una velocidad excesiva.