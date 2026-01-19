Choque de trenes en España: los 20 segundos cruciales previo al accidente que dejó 40 muertos

El grave accidente ferroviario dejó varios muertos y cientos de heridos. Ahora se busca determinar qué ocurrió en las vías y si hubo problemas técnicos.

Los 20 segundos que fueron vitales para poder evitar el choque de los trenes.

Un impactante choque entre trenes conmocionó a toda España en la tarde de este domingo. Dos trenes de alta velocidad protagonizaron un accidente en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, que dejó 40 personas fallecidas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados, así como 152 heridos.

El impacto fue tan brutal, que quedaron separados unos 500 metros unos de otros. Las causas del siniestro se desconocen y la investigación sigue en curso aunque el presidente de Renfe, la empresa que opera los trenes y el traslado de pasajeros y mercancías, descartó que haya sido un error humano o una velocidad excesiva.

En una entrevista con Radio Nacional de España, el funcionario explicó que " el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo (de seguridad), ya que es el tiempo de activar el frenado y resulta demasiado tarde".

Como principales hipótesis se barajan un fallo en el convoy o en la vía, y será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios -un organismo independiente aunque adscrito al Ministerio de Transportes- quien se encargue de las pesquisas.

Los 20 segundos que fueron cruciales en el choque de trenes en España

Las vías del tren habían sido cambiadas hace menos de un año

En otro pasaje de la entrevista, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, subrayó entonces que será necesario esperar varios días para contar con conclusiones firmes y pidió evitar especulaciones.

"Hasta que pasen varios días no se tendrá una respuesta concluyente", prosiguió. Fernández Heredia contó, además, que en mayo de 2025 se habían cambiado partes de vía, por lo que apuntó que "debería estar en óptimas condiciones".

El tren Iryo tenía cinco años, había pasado su última revisión el 15 de enero y en él viajaban 289 pasajeros, cuatro tripulantes y el maquinista.

La otra formación accidentada era un Alvia, un tren de Renfe considerado "híbrido" porque combina su circulación por tramos de alta velocidad con vías convencionales.

descarrilamiento trenes andalucia

Hubo al menos ocho problemas técnicos meses antes del choque de trenes

Las primeras investigaciones revelaron que la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) había advertido de al menos ocho problemas técnicos en los últimos meses.

A través de sus canales oficiales, ADIF informó al menos ocho incidencias previas, la mayoría vinculadas a problemas de señalización, aunque también hubo episodios relacionados con la catenaria, los cables de alimentación, y con la infraestructura de la vía.

Una de estas advertencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba llegó incluso a ser mencionada en el Senado el pasado verano, ante una pregunta del Partido Popular. En ese entonces, el Gobierno reconoció haber atendido dos "incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización".

accidente trenes españa

Otra de las incidencias que se mencionó en el Senado fue localizada en una tarjeta de relés, sobre la que el Gobierno reconoció que era “un componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de localización” y que “fue sustituida por una nueva, restableciéndose así la operatividad del sistema”. El Ministerio de Transportes sostuvo que en todo momento estuvieron “garantizadas las condiciones de seguridad de la circulación”.

También reportaron problemas de señalización. Destacaron que los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía "registran retrasos debido a una incidencia en los sistemas de señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba". A raíz de esta incidencia el PP llevó al Senado las preguntas. El 1 de septiembre hubo otra incidencia en señalización.

descarrilamiento trenes

Por su parte, el 26 de octubre se informó de "una incidencia en la infraestructura en Adamuz (Ancho Estándar), línea de alta velocidad Madrid-Sevilla", que causó retrasos en los trenes de alta velocidad que circulaban entre Villanueva de Córdoba y Adamuz. Mientras, el 23 de diciembre se notificó otro problema “debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba”.