Premio al mejor jefe: regala autos 0Km y vacaciones a sus empleados

El premio al mejor jefe del mundo no existe. Pero ya se sabe quién se lo llevaría todos los años. Juan Carlos Tapia es un conocido empresario panameño que ganó la admiración de muchos porque premia a los trabajadores que cumplen una década en su empresa con un auto 0Km y días de descanso para que disfruten en familia.

El mejor jefe del mundo le va a regalar su quinto auto 0Km

El emprendedor panameño contó que sus empleados son más que simples trabajadores, son parte de su familia, y este gesto tiene cada vez que alguna cumple 10 años su lado es su manera de reconocer su dedicación y lealtad. “Es a modo de agradecimiento y reconocimiento por su esfuerzo y trabajo en conjunto”, explicó Juan Carlos Tapia.

A través de su perfil en la red social X (antes Twitter), bajo el usuario @JCTapiaLMB, el empresario sube una foto cada vez que un miembro de su empresa recibe un auto 0Km. “Yo me siento identificado con cada uno de mis empleados que más que eso son familia y sé lo que es venir de una provincia. Es un incentivo darle como obsequio un auto a los empleados de lo ‘Mejor del Boxeo’, llevan años acompañándome”, explicó.

Embed Hoy entregamos otro auto Hunday Tucson a nuestra colaboradora Cinthya Sanchez por 10 años en nuestra empresa. Es auto es el 41 q entregamos. pic.twitter.com/i4X2QkBTDG — Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) January 23, 2017

Además, detalló que uno de sus empleados está a punto de recibir su quinto auto, mientras que otro pronto tendrá el segundo 0Km de regalo ya que lleva más de veinte años de servicio. “Jorge Cáceres, a quien le decimos “la leyenda”, va para el quinto auto. Él empezó conmigo, y Luis Daniel va por dos autos, tiene veintitantos años trabajando conmigo”, explicó.

Los modelos de los autos 0Km que regala varían de acuerdo al lugar que ocupan los empleados en la empresa. Juan Carlos Tapia en los últimos tiempos les ha regalado un Kia Picanto o un Hunday Tucson al personal y un Kia Sorento a los que son ejecutivos y cumplen una década su lado. “Estamos hablando de mucho dinero”, aseguró.

Además de los regalos materiales, el empresario panameño también se preocupa por el bienestar de su equipo de trabajo, ofreciendo horarios flexibles y en especial los viernes, cuando les brinda la chance de tener una salida anticipada para que puedan disfrutar del tiempo libre con sus seres queridos.

El mejor jefe: un empresario exitoso pero de un origen muy humilde

Con más de 40 años de experiencia como empresario, Juan Carlos Tapia considera que su ejemplo es un modelo a seguir para otras empresas, destacando la importancia de valorar y premiar el esfuerzo de los empleados. “Esto lo hago hace más de 40 años, no es proselitismo, es ejemplo y me siento muy orgulloso de lo que he hecho hasta el momento”, concluyó.

Embed Con mi esposa Carmen, mi hija Lore, mi yerno Óscar, y mis nietos Ana Paola y Osky. pic.twitter.com/u8qqLcEnct — Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) June 17, 2019

“Soy de una familia muy humilde y todo lo que he logrado ha sido gracias a mi propio esfuerzo. Soy empresario, comentarista deportivo, analista político, aunque es lo que menos me considero. Soy la voz de los sin voz, buen amigo, buen padre, buen esposo, buen hermano y buen hijo. ¡Por lo menos eso decía mi madre!”, dice Tapia.

El mejor jefe del mundo pasa ahora la mayor parte del tiempo leyendo o viendo televisión y descansando por prescripción médica, desde que en junio de 2008 le fuera diagnosticado un cáncer de vejiga: “una prueba que me ha mandado Dios y que estoy superando”.

Comentarista de boxeo por ESPN y amante de los vinos

Además de llevar a cabo su pasión vendiendo productos vinculados a la práctica del boxeo, Juan Carlos Tapia cuenta como su mayor orgullo haber sido representante de dos de las más importantes cadenas de televisión por cable para América Latina (ESPN y Hallmark Channel), y haber mantenido en el aire por 34 años ininterrumpidos su programa “Lo mejor del boxeo”.

Legado-de-Juan-Carlos-Tapia.jpg

Otra de las pasiones de Juan Carlos Tapia son los vinos, de los cuales se considera un gran conocedor. En su cava particular conserva vinos de 300 dólares la botella como el Petrus, de origen francés, y otros vinos de Argentina y de varios países de Sudamérica que pocas personas tienen en Panamá. Hoy lamenta que por prescripción médica deba beber muy poco.

En su larga trayectoria como comentarista de boxeo conoció a figuras del jet set como Silvester Stallone, Dusttin Hofman y Robert Redford, a varios presidentes latinoamericanos fanáticos de este deporte, y famosos dirigentes y promotores deportivos internacionales como el polémico Don King, con quien compartió mesa en varias oportunidades en las famosas recepciones que organizaba después de las peleas en los campeonatos mundiales.