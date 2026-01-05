¿Pueden extraditar a Nicolás Maduro a la Argentina? El pedido que realizaron a la Justicia

La solicitud llegó a la justicia argentina en las últimas horas, mientras el líder chavista capturado, enfrenta cargos en Estados Unidos.

Tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en Venezuela y su traslado a Estados Unidos, donde será juzgado este lunes, se conoció un especial pedido que se realizó a la Justicia argentina.

Maduro fue detenido en el marco de un operativo estadounidense que ahora llegó a los tribunales de Comodoro Py , ya que representantes de víctimas y organizaciones civiles solicitaron formalmente al juez federal Sebastián Ramos que inicie los trámites de extradición para que el exmandatario sea juzgado en territorio argentino.

La agencia Noticias Argentina precisó que la presentación, liderada por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación de FADER (Foro Argentino por la Democracia en la Región y víctimas directas), se apoya en el artículo 118 de la Constitución Nacional, el cual permite que delitos que afectan a la humanidad en su conjunto puedan ser juzgados en cualquier país, independientemente de dónde se cometieron.

nicolas maduro El líder chavista fue trasladado en un megaoperativo, donde junto a su esposa fueron llevados en helicóptero a un tribunal federal en Nueva York. Foto: Reuters.

De esta manera, los querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad en Argentina solicitaron el traslado inmediato del imputado. Invocan el principio de jurisdicción universal para que responda por torturas y desapariciones sistemáticas.

“Solicitamos que se requiera la inmediata extradición para que el imputado rinda cuenta por los graves delitos ejecutados contra el pueblo venezolano”, señalaron los querellantes en el escrito presentado ante la Cancillería.

Noticia en desarrollo.